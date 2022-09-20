紅山半島洋房 16年賺4700萬 地產版 2022/09/20 分享： 分享： 銀行加息前夕，豪宅市場連錄成交。市場消息透露，大潭紅山半島棕櫚徑單號屋，實用面積2,623平方呎，屬於4房間隔，原本叫價9,000萬元放盤，議價後以8,500萬元易手，呎價約3.2萬元。原業主早於 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 市場快訊 最新專欄文章 更多 彌敦道Ladder Dundas全層 2760萬沽 今日 彌敦道Ladder Dundas全層 2760萬沽 荃灣灰窰角街地盤 意向價3.3億 今日 荃灣灰窰角街地盤 意向價3.3億 筲箕灣街市舖5600萬沽 1年賺千萬 2022/09/16 筲箕灣街市舖5600萬沽 1年賺千萬 銅鑼灣積福大廈基座標售 估值2億 2022/09/16 銅鑼灣積福大廈基座標售 估值2億 沙田顯和里地今截標 估值逾6.3億 2022/09/16 沙田顯和里地今截標 估值逾6.3億 成交 紅山半島 二手市場 中原地產 放盤 豪宅 銀行 天后 大潭 景愉居