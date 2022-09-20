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紅山半島洋房 16年賺4700萬

地產版 2022/09/20

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銀行加息前夕，豪宅市場連錄成交。市場消息透露，大潭紅山半島棕櫚徑單號屋，實用面積2,623平方呎，屬於4房間隔，原本叫價9,000萬元放盤，議價後以8,500萬元易手，呎價約3.2萬元。原業主早於

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欄名 : 市場快訊

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