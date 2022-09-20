資料轉移後死機 新iPhone提解決方案 行政人員版 2022/09/20 分享： 分享： 蘋果（Apple）iPhone 14系列上周開賣，與此同時，卻有網民反映將舊iPhone資料轉移到iPhone 14 Pro後，新機卻無故死機。目前蘋果已知悉問題，並提供臨時解決方案予受影響用戶。 蘋果 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 iPhone 14動態島 第3方推遊戲動物 今日 iPhone 14動態島 第3方推遊戲動物 《街霸6》明年推 官網招募10月封測 2022/09/19 《街霸6》明年推 官網招募10月封測 小米地震預警專利 關機也可接收通知 2022/09/19 小米地震預警專利 關機也可接收通知 《模擬市民4》主遊戲 10月19起免費開放 2022/09/16 《模擬市民4》主遊戲 10月19起免費開放 南韓指侵用戶私隱 Google及Meta罰5.7億 2022/09/16 南韓指侵用戶私隱 Google及Meta罰5.7億 商業 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple iPhone 14 Pro iPhone 14 iPhone iOS