  • 29°C
香港時間 : 2022920日 (週二) 02:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

資料轉移後死機 新iPhone提解決方案

行政人員版 2022/09/20

分享：

分享：

蘋果（Apple）iPhone 14系列上周開賣，與此同時，卻有網民反映將舊iPhone資料轉移到iPhone 14 Pro後，新機卻無故死機。目前蘋果已知悉問題，並提供臨時解決方案予受影響用戶。

蘋果

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

iPhone 14動態島 第3方推遊戲動物
今日
iPhone 14動態島 第3方推遊戲動物
《街霸6》明年推 官網招募10月封測
2022/09/19
《街霸6》明年推 官網招募10月封測
小米地震預警專利 關機也可接收通知
2022/09/19
小米地震預警專利 關機也可接收通知
《模擬市民4》主遊戲 10月19起免費開放
2022/09/16
《模擬市民4》主遊戲 10月19起免費開放
南韓指侵用戶私隱 Google及Meta罰5.7億
2022/09/16
南韓指侵用戶私隱 Google及Meta罰5.7億
商業 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple iPhone 14 Pro iPhone 14 iPhone iOS

上一篇文章

美社交媒體新措施 打擊極端主義言論

下一篇文章

iPhone 14動態島 第3方推遊戲動物
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？