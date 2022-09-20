iPhone 14動態島 第3方推遊戲動物 行政人員版 2022/09/20 分享： 分享： 蘋果iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max的全新「動態島」互動介面設計，成為新焦點之一，蘋果還開放予第三方開發者參與，打造更多動態島互動模式。一眾開發者陸續發揮創意，推出動態島 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 資料轉移後死機 新iPhone提解決方案 今日 資料轉移後死機 新iPhone提解決方案 《街霸6》明年推 官網招募10月封測 2022/09/19 《街霸6》明年推 官網招募10月封測 小米地震預警專利 關機也可接收通知 2022/09/19 小米地震預警專利 關機也可接收通知 《模擬市民4》主遊戲 10月19起免費開放 2022/09/16 《模擬市民4》主遊戲 10月19起免費開放 南韓指侵用戶私隱 Google及Meta罰5.7億 2022/09/16 南韓指侵用戶私隱 Google及Meta罰5.7億 iPhone 14 iPhone 14 Pro 科技行業 科技硬件 科技軟件 Apple iPhone