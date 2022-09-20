唐英年指企業「吊鹽水」 促0+7檢疫 政治版 2022/09/20 分享： 分享： 港府正研究放寬入境檢疫至「0+7」，全國政協常委唐英年表示歡迎，形容很多企業已「吊鹽水」很久，促港府與國際看齊。 身兼行政會議成員的鄉議局主席劉業強，昨日亦開腔表示支持放寬入境檢疫。 唐英年形容，本港不論 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 袁國勇：新冠成風土病 有條件「0+7」 今日 袁國勇：新冠成風土病 有條件「0+7」 6%港人未打針 專家倡每天快測 今日 6%港人未打針 專家倡每天快測 楊德強：田總拒渣馬延期至2月 今日 楊德強：田總拒渣馬延期至2月 你可能感興趣 袁國勇：新冠成風土病 有條件「0+7」 今日 01:00 袁國勇：新冠成風土病 有條件「0+7」 6%港人未打針 專家倡每天快測 今日 01:00 6%港人未打針 專家倡每天快測 楊德強：田總拒渣馬延期至2月 今日 01:00 楊德強：田總拒渣馬延期至2月 快速測試 唐英年 劉業強 丘應樺 新冠肺炎 商務及經濟發展局 發展局 財政司