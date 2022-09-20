唐英年指企業「吊鹽水」 促0+7檢疫

港府正研究放寬入境檢疫至「0+7」，全國政協常委唐英年表示歡迎，形容很多企業已「吊鹽水」很久，促港府與國際看齊。

身兼行政會議成員的鄉議局主席劉業強，昨日亦開腔表示支持放寬入境檢疫。

唐英年形容，本港不論

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