本港昨增6,260宗確診，為近一個月再次跌破7,000宗。4名港大專家包括港府專家袁國勇昨發表文章，指本港自6月起已踏入第6波疫情，而現時疫苗接種率高、大量市民曾染疫，及有了新冠口服藥後，新冠殺傷力已

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