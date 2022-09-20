袁國勇：新冠成風土病 有條件「0+7」 逾95%人有防重症屏障 打齊針者先復常 港聞版 2022/09/20 分享： 分享： 本港昨增6,260宗確診，為近一個月再次跌破7,000宗。4名港大專家包括港府專家袁國勇昨發表文章，指本港自6月起已踏入第6波疫情，而現時疫苗接種率高、大量市民曾染疫，及有了新冠口服藥後，新冠殺傷力已 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 6%港人未打針 專家倡每天快測 今日 6%港人未打針 專家倡每天快測 唐英年指企業「吊鹽水」 促0+7檢疫 今日 唐英年指企業「吊鹽水」 促0+7檢疫 楊德強：田總拒渣馬延期至2月 今日 楊德強：田總拒渣馬延期至2月 你可能感興趣 6%港人未打針 專家倡每天快測 今日 01:00 6%港人未打針 專家倡每天快測 唐英年指企業「吊鹽水」 促0+7檢疫 今日 01:00 唐英年指企業「吊鹽水」 促0+7檢疫 楊德強：田總拒渣馬延期至2月 今日 01:00 楊德強：田總拒渣馬延期至2月 疫情 疫苗 袁國勇 新冠肺炎