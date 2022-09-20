啟田商場「Kaka Choco Tour」 走進朱古力夢幻王國

近年啟田商場經常以唔同形式及主題活動吸引年輕人，營造為年輕一族嘅聚腳點。黛安收到風，最近商場專屬角色Kaka將商場打造成朱古力夢幻王國，即日起至10月2日舉辦「Kaka Choco Tour」，仲會邀請唔同單位合作，以朱古力為主題帶大家環遊世界！「旅程」會由Kaka做嚮導，帶大家由「心情自動售賣機」外貌嘅魔法門，走入25米長嘅「朱古力世界大道」，享受由朱古力帶來嘅幸福感。

第一站會先到亞洲，一齊喺朱古力魔法便利店「Choco Lab」，隨意搜羅唔同嘅快樂元素，組合成朱古力快樂方程式；大家更可走進充滿歐陸色彩嘅「Kai Tin Café」，探索朱古力嘅歷史趣聞；仲可以喺「朱古力自由斟」裝置，親自調配專屬朱古力飲品㖭。商場更首次夥拍國際廚藝學院，邀請曾獲多項國際獎項嘅朱古力藝術大師霍耀文帶領學員及畢業生，製作出兩座1米高嘅朱古力藝術雕塑於場內展出。場內亦會舉辦市集，售賣朱古力食品、手工藝品及精品擺設等。

顧客亦可憑指定嘅商場消費換領限量版A仔及Kaka「Choco Tour」密氣樽，數量有限，換完即止，活動詳情可【按此】瀏覽。

本文轉載自《晴報》

▲ Kaka擔任嚮導，帶領大家暢遊25米長的朱古力世界大道。

▲ 朱古力魔法便利商店「Choco Lab」

▲ 朱古力藝術雕塑