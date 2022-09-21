昔日高中課文殷海光的《人生的意義》言人為血肉之軀，受物理層及生物邏輯層之所限，但同時追求理想及目標，為真善美而努力生活。口腔情況亦然，牙骹可以咀嚼進食，迎合生物營養需要；但同時可言語讚美，傾訴苦悶或理想。要有良好口腔功能，健全牙骹可謂功不可沒。但凡打開不全、作響或牙骹開或合後偏歪，皆可視為牙骹（顳頜關節）失常。

牙骹關節的活動頗為美妙，在顎骨與顳骨接觸處存在着一可活動的纖維軟骨，並將牙骹關節上下一分為二；上部分者為關節滑動部分，及下部分則作關節旋動。可活動的夾心層樣軟骨隨牙關轉動至一定程度後，始受外翼肌（Lateral Pterygoid Muscle）牽引向前，帶動牙骹進一步向前打開。若下顎骨未能自我轉動，及配合軟骨向前滑動，情況就如舞池中的男女一方，腳步生澀，關節動作遲緩或碰撞失常。

顳骨關節在年輕時甚少因勞損出問題，但可以因類風濕或牙齒對合不齊，見風濕炎症或咬肌緊張。至中老年經千錘萬鑿，點點累積退化痕迹，牙骹軟骨偏離，關節囊纖維化，外翼肌痙攣硬化，出現單或雙側活動受限，活動時而作響，或開合位偏歪，進食或言談後痠痛難耐。

自我審視牙骹方法十分容易：牙骹閉合時不會咬牙切齒，口腔應微合，上下顎牙齒位置以下顎在較後方，上下門牙中央牙縫上下對齊；若張開或閉合牙骹，不應產生活動聲響，左右牙骹活動同步，門牙縫如常對齊如一綫，張口幅度達35mm，約能放入三橫指為宜。另一邊廂，牙骹亦能左右活動「牙聳䚗」，不疼痛、不作響。

當然，牙骹並不能獨善其身，曾有關聯性研究發現牙骹關節患者常伴見肩寒背、腰曲過度及膝外翻，其之間關係可能因果遞償。按筆者經驗而言，不少牙骹痛患者確有頸椎病，其中更常見上頸椎病問題。故此，牙骹痛應被理解為骨骼肌肉系統及姿勢，或牙齒問題的冰山一角。中老年患者更應注意到缺牙、脊椎退化及側彎，以及下肢變形長短腳問題會否誘使產生牙骹問題。對症下藥，不再頭痛醫頭，牙骹痛醫牙骹。