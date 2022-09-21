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吃一場充滿藝術氣息的盛宴A Lux

副刊版 2022/09/21

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生活處處是藝術，懂得品味飲食之道當然也是展現生活藝術的一部分。A Lux和一間當代藝術館攜手合作設計一個新藝術餐單，餐廳主廚Chef Chung以其個人特色烹調手法演繹多款傳統意法菜式，呈現一場充滿藝

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欄名 : 新鮮熱辣

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