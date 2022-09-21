建「助商濟困」機制 營商環境更上層樓

近日，香港連鎖餅店Crostini突然宣布全綫結業，創辦人聲稱「禁追租令」期滿後即被業主追租，3間分店被執達吏封舖，引致連鎖反應。

連鎖餅店結業 恐非個例

這個連鎖店的結業引人注目，但這不是個別案例，香港餐飲聯業協會會長黃家和便指出，為期3個月的「禁追租令」7月底結束後，8月約有8,000間食肆遭業主追收累計欠交的租金，擔心多達2,000間食肆因未能繳付欠租而陸續出現倒閉潮。

如今在香港，因交不起租金而面臨倒閉的，不僅僅是食肆，零售業、酒店業等也面臨同樣的困局。疫情爆發至今已31個月了，香港因防疫所需阻斷人流久矣；起初，商家還能捱一捱，誰料這一捱就是兩年多，至今還看不到盡頭，可謂彈盡糧絕，無以為繼，接二連三的倒閉潮令人憂心忡忡！如何幫助商家度過難關？需要全社會一起想辦法、伸援手。

做生意有虧有賺，原本是正常的事情，某些年份「流年不利」也不值得大驚小怪；但任何事情就害怕形成「潮」，如果出現倒閉潮，兵敗如山倒，往往產生骨牌效應，其危害至少有三：

倒閉潮骨牌效應 3大危害

其一，造成連鎖反應。一家餅店倒閉，甚至一個品牌的數家連鎖店集體倒閉，看似影響不大，其實背後關係到一個產業鏈，例如食材加工、外賣服務、食物包裝都會受到影響。一個行業與另一個行業往往相互交叉配套，A行業陷入倒閉潮，很有可能殃及B行業、C行業。

其二，造成恐慌心理。一個地方如果出現倒閉潮，必然打擊投資者信心，原本撑一撑還可以做好的生意，環顧四周，哀鴻遍野，擔心虧得更多，乾脆收攤子撤退；原本看好一個項目，努力一把也可以做起來，看到該地區的同行紛紛倒閉，也就不敢投資。

其三，重振市場艱難。一個地方一旦生意蕭條，客流量必然減少；客流量減少，則生意更不好做，如此陷入惡性循環，即便是今後宏觀經濟整體回暖，這個蕭條之地要恢復往日的繁榮頗不容易。

「禁追租令」 只能解燃眉之急

在本港第5波疫情期間，特區政府推出「禁追租令」，這是財政司司長陳茂波走訪了許多店舖、與許多租戶反覆交流後推出的一項措施，令租戶喘了一口氣，收穫了正面效應。

但「禁追租」僅限於3個月，3個月之後，租戶欠業主的租金還是要按合約支付的；誰曾料到這大半年來，疫情反反覆覆的，通關問題仍未解決，人流稀少，生意難做。租戶無錢交租，業主3個月未收租，更是着急。

「禁追租令」只能解燃眉之急，還不能最終救租戶於水火；為了讓商家賺到錢、市民敢消費，政府又推出人均10,000元的電子消費券，第一期5,000元已經發放，第二期的5,000元也即將發放。從第一期的效果看，起到明顯刺激消費的作用，但如果通關前景不明朗，電子消費券只可以再「刺激」一下，仍難以托起數以萬計、十萬計的中小企業。

業主租戶唇齒相依 須共度難關

時局維艱，大家都不容易，連許多大企業都喊出了「活下去」的口號，業主方和租戶都應認識到「活下去」的重要性；作為業主方，應明白一個道理：只有讓租戶活下去，自己才能活得更好、更長久。

試想，如果業主方不顧生意蕭條的現實，只管按當初的合約收取租金，只能逼着租戶走人，看眼前租金是一個子兒也沒少，沒有吃虧，但下一個「接盤俠」不知何時才能到位，如此形成的空檔期，卻也是一個子兒也收不到；另外，做生意講究人氣，如果一個片區的店舖接二連三跑路或倒閉，業主收回店面後又無法順利出租，勢必導致該片區愈來愈冷清，租金一瀉千里，算總帳，是賠是賺呢？

香港是一個商業城市，契約精神很重要，租戶固然有信守合約的責任；但香港也是一個懷仁向善的城市，正如羅文的《獅子山下》所唱「人生中有歡喜，難免亦常有淚，我哋大家，在獅子山下相遇上，總算是歡笑多於唏噓；人生不免崎嶇，難以絕無掛慮，既是同舟，在獅子山下且共濟，拋棄區分求共對。」業主方也應體恤租戶的難處，雙方協商，減免一定比例的租金，先度過眼前的難關。

在正常情況下，特區政府對市場「積極不干預」，但現在香港仍處於非常時期，面對倒閉潮的風險，政府有責任出手，「扶大廈之將傾」。

阻止倒閉潮 須各方合力

政府可以出台政策，對那些符合條件的租戶，給予適當的租金補貼；也可提供貼息貸款，幫助符合條件的租戶化解資金鏈斷裂的風險；對願意減免租金的物業方，政府亦可適度提供稅務寬免。總之，政府的「工具箱」裏的「工具」足夠多，應該可以找到最合適的。

阻止倒閉潮顯然不是政府一方的責任，有關方面都應盡一分力。對於銀行來說，今天幫一間店舖，明天就多一個客戶，銀行應關注中小企業的困境，在創新金融產品上想一想辦法，推出幾款「救命」的金融業務，幫助符合條件的中小企業度過難關；對於行業協會來說，幫助本行業的商家是份內之事，行業協會應該當好業主和租戶之間的協調人，促成雙方達成分期交租、減免租金等協議，為租戶減輕眼前的壓力。

本港社會各界亦應主動關注、關心、關愛中小企業，因為它們的生存狀況如何，直接關係到就業，而就業關係到千家萬戶的生計，也關係到香港社會的繁榮穩定。

在世界多家權威機構發布的評價報告中，香港的營商環境長期被評價為世界最佳。這些機構都有一套科學的評價指標，但以筆者之思考，評價營商環境最不可缺少的，應該是體現「助商濟困」的指標：商家在一個地方經營，如果遇到困難時，可以獲得來自政府和民間的多種幫助，就應給這個地方的營商環境加分。

香港自開埠以來，都是以商業立身，在回歸後仍能保持「超級聯繫人」、中西「連接器」的優勢，靠的也是世界一流之營商環境。香港營商環境的優越性主要體現在：低關稅、貨物自由進出、貨幣自由結算、國際貿易仲裁認可度高等等，這些優勢都十分寶貴，值得珍惜。此次疫情下商家經營艱難的現實啟示我們，香港的營商環境要更上一層樓，應該圍繞「助商濟困」建立一種機制、形成一種氛圍。如此，才能進入更高境界。

▲ 香港的營商環境要更上一層樓，應該圍繞「助商濟困」建立一種機制、形成一種氛圍。（資料圖片）