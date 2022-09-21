智能地盤系統助加強工地安全

工地安全一直受建造業關注，為減意外發生機率，本土創科公司Compathnion推出智能地盤系統，有助加強工地安全及對工作人員提供保護。

該企表示，智能地盤系統是針對傳統建築地盤一些安全、保安及管理上的痛

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