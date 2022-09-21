智能地盤系統助加強工地安全 行政人員版 2022/09/21 分享： 分享： 工地安全一直受建造業關注，為減意外發生機率，本土創科公司Compathnion推出智能地盤系統，有助加強工地安全及對工作人員提供保護。 該企表示，智能地盤系統是針對傳統建築地盤一些安全、保安及管理上的痛 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 黑客入侵提款機利用假卡提取現金 今日 黑客入侵提款機利用假卡提取現金 iPhone 14動態島 第3方推遊戲動物 2022/09/20 iPhone 14動態島 第3方推遊戲動物 資料轉移後死機 新iPhone提解決方案 2022/09/20 資料轉移後死機 新iPhone提解決方案 《街霸6》明年推 官網招募10月封測 2022/09/19 《街霸6》明年推 官網招募10月封測 小米地震預警專利 關機也可接收通知 2022/09/19 小米地震預警專利 關機也可接收通知 科技行業 科技硬件 科技軟件 建造 軟件 數據中心