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黑客入侵提款機利用假卡提取現金

行政人員版 2022/09/21

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網絡入侵攻擊持續，有報告提到，今年第2季本港的主要網絡入侵方式仍以Beacon最多，而透過電郵附件入侵仍常見，黑客企圖透過加密Word或Excel檔案，將惡意指令傳送到用戶電腦。

網絡安全方案商

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欄名 : 科技新知

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