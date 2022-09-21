黑客入侵提款機利用假卡提取現金 行政人員版 2022/09/21 分享： 分享： 網絡入侵攻擊持續，有報告提到，今年第2季本港的主要網絡入侵方式仍以Beacon最多，而透過電郵附件入侵仍常見，黑客企圖透過加密Word或Excel檔案，將惡意指令傳送到用戶電腦。 網絡安全方案商 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 智能地盤系統助加強工地安全 今日 智能地盤系統助加強工地安全 iPhone 14動態島 第3方推遊戲動物 2022/09/20 iPhone 14動態島 第3方推遊戲動物 資料轉移後死機 新iPhone提解決方案 2022/09/20 資料轉移後死機 新iPhone提解決方案 《街霸6》明年推 官網招募10月封測 2022/09/19 《街霸6》明年推 官網招募10月封測 小米地震預警專利 關機也可接收通知 2022/09/19 小米地震預警專利 關機也可接收通知 黑客 罪案 罪行 科技罪案 科技硬件 銀行 作業系統 商業