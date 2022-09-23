Brother「自由印 · 一費無憂」租打印機優惠月費$159起　2年短約彈性規劃業務成本　　

近年受到疫情影響，不少企業都需要靈活的文件打印解決方案，因而令一站式租用打印機服務愈來愈普遍。除了大型企業外，不少中小企業、初創公司、SOHO，以至微型企業都開始轉用。Brother的「自由印 · 一費無憂」計劃為中小企業度身訂造，月費由$159*起，合約期更短至2年，低門檻令更多中小企可享用到這種方便的服務。



「自由印 · 一費無憂」計劃提供的租用打印機服務，不但可以降低企業的營運開支及打印成本，更提供顛覆業界的超短合約期，最短簽約24個月，打破一般為5年合約期的常規，客戶可因此免受過長合約期的掣肘，協助企業生意靈活應變。



24個月超短期合約 期內靈活調配打印量



Brother「自由印 · 一費無憂」計劃月費已包括短合約期租用打印機、彈性每月打印量、全自動報錶監管、主動管理及補充耗材，以及上門維修的五項無憂保證。整個租用方案的周期都緊貼中小企所需，特別是近年在疫情期間，即使實行在家工作令打印量減少，都可以靈活調配每月打印用量，讓資源用得其所。

▲ 「自由印．一費無憂」計劃打破市場傳統按月收費及長約限制，從而提升客戶成本效益。

「自由印 · 一費無憂」計劃的「合約期內免費打印量」，一反每月結算的傳統，在合約期內提供一定的免費打印量，若總打印超量才會額外按量收費。以選用A3彩色多功能打印機MFCT4500DW為例，簽約24個月，免費總印量高達41,000張，平均每月約1,700張。客戶可因應打印量的淡旺季作調整，毋須擔心用不完的打印資源會被浪費，印過量又增加開支。

▲ 企業更可按需要加配容量高達2,080張的多層紙匣（紙匣加配容量會根據型號而定）。

自訂增值服務 自動化文件管理



「自由印 · 一費無憂」計劃機種選擇多，有適合中小企的A4黑白多功能鐳射打印機MFCL5900DW及A4彩色鐳射多功能打印機MFCL8900CDW等。除了不同的打印機型號，客戶亦可因應實際需要，額外付費選購增值方案，藉安裝附加功能和應用程式到現有硬件，為客戶的商業解決方案增值，當中包括自訂使用者介面（Custom UI）、條碼應用程式（Barcode Utility）和安全打印（Secure Print+）等，以配合多變的業務營運需要。



其中，條碼應用程式（Barcode Utility）能將帶有條碼的批量文檔迅速掃描，分類並儲存到各個資料夾中，過程「一步到位」無需電腦輔助，節省大量時間及減低出錯機會。藉由自動化的過程和使用文件上的條碼資料，可確保數碼副本正確命名，並每次皆儲存到合適的位置，易於尋找文件，能夠滿足講求高效率、高準確性的行業如物流業的實際需要。

▲ 條碼應用程式（Barcode Utility）能將帶有條碼的批量文檔迅速掃描，準確分類並儲存到各個資料夾中。

▲ 條碼應用程式能滿足講求高效率、高準確性的行業如物流業的實際需要。

訂購享多重賞優惠 3個月免費體驗條碼應用程式



想體驗Brother「自由印 · 一費無憂」一站式服務計劃？由即日起至2022年10月31日選購兩部打印機之標準月費計劃，每部打印機月費可享高達8折優惠，月費低至$159起！現有客戶及新客戶可申請3個月免費試用條碼應用程式（Barcode Utility）增值流程管理方案，體驗自動化文件管理帶來的好處。此外，新客戶更可享多重獎賞：



迎新賞：首30名查詢及成功會面之客戶，可獲$100超市現金禮券。

優惠1：首20名訂購客戶，可獲贈$100超市禮券及免費延長服務期3個月（只限指定打印機標準月費計劃）。

優惠2：訂購客戶更可享有優惠價$498購買手提式藍牙標籤機PTP300BT（原價：$598）。

優惠3：現有客戶成功推薦一位新企業客戶訂購36個月或以上的計劃，可各得$200超市禮券（新客戶需訂購$300或以上的月費計劃）。

▲ 現有客戶及新客戶可申請3個月免費試用條碼應用程式（Barcode Utility）增值流程管理方案，體驗自動化文件管理帶來的好處。

禮品及優惠滿額即止。



更多計劃及優惠詳情：https://www.brother.com.hk/mps

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（特約）