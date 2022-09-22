小西灣富景花園1樓舖 連租約呎價1萬放售 地產版 2022/09/22 分享： 分享： 地址：小西灣道18號富景花園商場1樓169號舖 實用面積：75平方呎 開價：75萬元 實用呎價：10,000元 賣點：舖位連租約售，商場位處民生社宅區，人流有保證。 拍賣行：黃開基物業拍賣行 拍賣日期：9月28日 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 荃灣新豐工廈 102呎開價45萬 今日 荃灣新豐工廈 102呎開價45萬 觀塘廣生行中心逾2萬呎連車位 每呎叫價4751 今日 觀塘廣生行中心逾2萬呎連車位 每呎叫價4751 火炭I Planet地下單位連自建閣樓 開價130萬 2022/09/15 火炭I Planet地下單位連自建閣樓 開價130萬 九龍灣金漢工廈1樓工場 每呎叫價3666 2022/09/15 九龍灣金漢工廈1樓工場 每呎叫價3666 銅鑼灣豐景大廈地舖交通便 連租約叫638萬 2022/09/15 銅鑼灣豐景大廈地舖交通便 連租約叫638萬 小西灣 富景花園