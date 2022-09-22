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小西灣富景花園1樓舖 連租約呎價1萬放售

地產版 2022/09/22

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地址：小西灣道18號富景花園商場1樓169號舖

實用面積：75平方呎

開價：75萬元

實用呎價：10,000元

賣點：舖位連租約售，商場位處民生社宅區，人流有保證。

拍賣行：黃開基物業拍賣行

拍賣日期：9月28日

...

欄名 : 拍賣行情

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