  • 28°C
香港時間 : 2022922日 (週四) 01:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

荃灣新豐工廈 102呎開價45萬

地產版 2022/09/22

分享：

分享：

地址：荃灣馬角街8至12號新豐工業大廈11樓112號單位

面積：102平方呎

開價：45萬元

呎價：4,412元

賣點：單位已有基本裝修，入場門檻相宜，物業靠近楊屋道、德士古道，交通便利。

拍賣行：忠誠物業拍賣

...

欄名 : 拍賣行情

最新專欄文章 更多

小西灣富景花園1樓舖 連租約呎價1萬放售
今日
小西灣富景花園1樓舖 連租約呎價1萬放售
觀塘廣生行中心逾2萬呎連車位 每呎叫價4751
今日
觀塘廣生行中心逾2萬呎連車位 每呎叫價4751
火炭I Planet地下單位連自建閣樓 開價130萬
2022/09/15
火炭I Planet地下單位連自建閣樓 開價130萬
九龍灣金漢工廈1樓工場 每呎叫價3666
2022/09/15
九龍灣金漢工廈1樓工場 每呎叫價3666
銅鑼灣豐景大廈地舖交通便 連租約叫638萬
2022/09/15
銅鑼灣豐景大廈地舖交通便 連租約叫638萬
荃灣

上一篇文章

小西灣富景花園1樓舖 連租約呎價1萬放售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？