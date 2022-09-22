荃灣新豐工廈 102呎開價45萬 地產版 2022/09/22 分享： 分享： 地址：荃灣馬角街8至12號新豐工業大廈11樓112號單位 面積：102平方呎 開價：45萬元 呎價：4,412元 賣點：單位已有基本裝修，入場門檻相宜，物業靠近楊屋道、德士古道，交通便利。 拍賣行：忠誠物業拍賣 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 小西灣富景花園1樓舖 連租約呎價1萬放售 今日 小西灣富景花園1樓舖 連租約呎價1萬放售 觀塘廣生行中心逾2萬呎連車位 每呎叫價4751 今日 觀塘廣生行中心逾2萬呎連車位 每呎叫價4751 火炭I Planet地下單位連自建閣樓 開價130萬 2022/09/15 火炭I Planet地下單位連自建閣樓 開價130萬 九龍灣金漢工廈1樓工場 每呎叫價3666 2022/09/15 九龍灣金漢工廈1樓工場 每呎叫價3666 銅鑼灣豐景大廈地舖交通便 連租約叫638萬 2022/09/15 銅鑼灣豐景大廈地舖交通便 連租約叫638萬 荃灣