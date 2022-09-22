「拖後腿」與「食花生」的爭論延續好幾天，到底誰是誰非？兩位醫學界領導人各執不同意見，市民何去何從？

一切皆基於事實，且讓醫生舉出幾件不容置疑的鐵般事實。

一、冠毒不是流感，分別出自不同家族，前者屬Coronaviridae（冠狀病毒科），而後者屬Orthomyxoviridae（正黏液病毒科），就如蘋果不能跟橙作比較，我們也不能因同是呼吸道傳染病和有致命危機，而把兩者相提並論。

二、冠毒不會消失。疫症初期，仍有盼望這病毒新秀會像當年沙士般自動減退直至消失，兩年過後已很清楚，這百變病毒將在地球作永久居留，人類只能尋找共存方案。

三、疫苗有效減少重症和死亡率。多個第三期比較研究，再加上多國整合的Real World Evidence（真實世界證據）都證明疫苗有保護作用，雖然不是百分百保護，但已有充足信心疫苗接種者的死亡率已達可接受程度。

四、香港需要外來遊客，除地產外，金融和旅遊是香港主要經濟來源，不能與外地接軌等同切斷香港經濟來源，即使坐擁豐厚儲備，假以時日也有財盡之時，其實政府和市民早已感到燃眉之急。與此同時，周邊友好國家早已預備搶佔香港地位，新加坡暢通無阻、泰國甚至日本已逐步推出吸引遊客措施，香港是時候決定取捨。

兩位醫學界大佬沒有錯或對，事實在眼前，主要是看領導人的風險偏好（Risk Appetite）有多高或多低！