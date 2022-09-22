ESG是優質城市的核心競爭力

近年，商界有個名詞叫ESG（Environmental, Social and Governance，即環境、社會和管治）快速冒起。企業要永續生存、不落後不被淘汰，就要展示其永續發展的目標和行動，配合環保、社會與公司治理的規範。兩年前，滙豐銀行在其投資管理報告上，寫到「ESG」已躍為主流投資策略，重要投資者會審視企業的ESG策略以判斷值得投資與否。全球二百九十個品牌，如可口可樂、聯合利華、萊雅、雀巢已簽署承諾，盼於二○二五年全面使用百分百可重複利用、可回收或可堆肥的包裝材料，打造真正的循環經濟。

ESG不應只限於企業，一個城市要有優良永續發展的條件，應有遠見地把環境、社會和政府管治的概念放進策略制定中。新加坡早已洞察先機，在打造ESG優質城市的成績，遠遠跑離鄰近城市。近日，她又向香港唯一一間紙包飲品盒、文件紙和雜誌封面回收廠喵坊Mil Mill招手，邀請創辦人將回收模式搬到獅城，並在當地設廠。

喵坊Mil Mill在香港的環保發展和普及應用應記一功，每天從各區的「綠在區區」回收站回收兩至三噸（相等於二十多萬個）紙包飲品盒、十噸文件紙和雜誌封面，製成再生漿生產抹手紙和廁紙，讓每日幾噸廢紙重獲生命，免於淪為堆填垃圾。

這樣的民間環保回收廠，在ESG管治概念下，絕對是城市之寶，應盡量支持和配合，但喵坊Mil Mill近日收到科技園公司通知不再給予續約，因該處要轉型發展微電子中心。老實說，這類小型民間企業不能像科技園有龐大資源聘請國際公關顧問公司去處理事件，但有很多事情必須透視箇中本質的意義和價值，喵坊Mil Mill在我城開荒做回收製紙的事業，帶給城市的意義和實際效益，並不比發展微電子小。現時，事件還在周旋中，環保署亦參與其中。環保回收廠的命運，似乎可以預視香港未來核心競爭力的發展走向。