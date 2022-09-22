防疫欠前瞻性 營商環境受損

日本在本月7日起放寬入境限制，已接種3劑疫苗的旅客，不用由導遊帶隊，只要經旅行社訂機票和酒店，申請簽證後便可以入境。這是天大的喜訊，朋友準備10月初時到日本旅遊，檢疫酒店、日本方面的酒店不成問題，最大的問題是機票，疫情前只需3,000至4,000元的國泰航空，現時要8,000多元，他最後選了廉航，也要4,000多元，是從前傳統航空的價錢，長途機的票價更是天價。有人大罵航空公司索價過高，應該大幅增加航班，但過程不是那麼簡單。

機組檢疫嚴 礙增航班勢加票價

要增加航班，不單是飛機的問題，最重要的是機組人員。現時特區政府要求「所有駐港機組人員在海外地區或台灣的外站逗留期間，須繼續遵守閉環式安排，避免與當地社區接觸……非駐港的機組人員在抵港後須在閉環式安排下於機場酒店進行自我隔離，直至登上航班離港為止，期間不可進入本港社區」，有別於現時對旅客的要求。

先說駐港機組人員，在外地不可以離開酒店房間，恍如坐牢，沒有私人時間，更令不少機組人員離職，而現時全球機組人員短缺，他們找工作完全沒有困難，加速了另一批人才的外流，令本已短缺的機組人員人手更緊絀，影響了增加航班的能力；至於對非駐港機組人員的要求，大多數外地航空公司更不會容忍這個全無科學根據的「坐牢」要求，索性不派航班來港，這對長途航班的影響尤其嚴重，因為機組人員在長時間飛行後要休息，再加上閉環，變相令成本大增，令本身回報已不高的航空業更形困難，航班少了，選擇也少，機票價格自然大增。

航班少帶來很多營商上的困難，成本（機票價格）增加是其一，時間上選擇少是其二。雖然特區政府已把隔離要求放寬至「3＋4」，但對於很多旅客，特別是商務旅行而言，很多國家已開放，基本上是完成3針疫苗接種後便直入，不用隔離、檢測，香港卻仍然停留在封閉的狀況，即使在不久的將來再放寬至「0＋7」，如果仍要求旅客上機前、到埗後等進行一連串檢測，已浪費了旅客的時間成本，基本上是叫人不要來香港。

由航班熔斷到隔離日數，香港皆落後於不少國家或地區，沒有前瞻性，泰國、新加坡、日本在4月、5月時已基本或局部開放予商務客，香港卻仍突然熔斷航班；到其他地方基本上直入時，香港卻仍要隔離、檢測、再檢測，最近仍要取消或縮減一些戶外活動規模。

金融峰會詳情仍未定 安排欠妥

新加坡將在11月2日至4日舉辦金融科技會議，香港也在10月31日至4日舉行金融峰會，之前在2019至2021年從未撞期，有人說新加坡方面是刻意與香港撞期，但當香港在甚麼也不確定，如講者是誰、他們是否實體前來、參加者需否隔離、中途染疫的後果如何等皆未知，時間卻一分一秒地過去，只剩個半月時間，而參加者及講者皆是金融界極高層，不會如此兒戲地等港府決定日程，新加坡方面實在可以假設這活動未必會如期舉行。

這個沒有前瞻性的抗疫計劃，已嚴重損害了香港的營商環境，依賴海外商務客的活動如展覽、會議、商務交流、旅遊等，基本上已停擺了一段長時間，航空樞紐的地位已受損，這次金融峰會又令參加者無所適從，金融大行高層不會浪費生命和時間隔離和連串檢測；就算他們獲豁免，但之後香港仍是要隔離和檢測，他們便成了演員，相信他們並不願意。

再者，即使是中學班會活動也不會在舉行前個半月仍如此不確定，訂機票也要時間，而現時來往香港的長途機少得可憐，疫情前國泰每天有5班機來往倫敦、4班來往紐約，現在分別只有2班及1班，不盡早確定詳情，原本想告訴世界香港會開放的信息便成泡影。

有人滿有信心地說，香港一開放航班，人才自然會來，這是太天真了，若香港不立即接通世界，區內的國家會相當感謝我們的決策者。

▲ 目前本港對機組人員的檢疫要求，令航班數量及選擇無法增加，機票價格因而大增。（資料圖片）