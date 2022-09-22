全球學生科技比賽 港團隊晉10強潛力大

數碼轉型成為企業必要考慮，相關人才更是重要發展元素，科企微軟香港及澳門總經理陳珊珊就指，資訊科技就如語言一樣，在申請入職時已是一個重要技能。

陳珊珊表示，現時本地年輕人有不少潛力，例如該公司的創意比賽中

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