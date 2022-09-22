全球學生科技比賽 港團隊晉10強潛力大 行政人員版 2022/09/22 分享： 分享： 數碼轉型成為企業必要考慮，相關人才更是重要發展元素，科企微軟香港及澳門總經理陳珊珊就指，資訊科技就如語言一樣，在申請入職時已是一個重要技能。 陳珊珊表示，現時本地年輕人有不少潛力，例如該公司的創意比賽中 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 職場新知 最新專欄文章 更多 港企加快全球招聘 覓繙譯顧問軟件專才 2022/08/01 港企加快全球招聘 覓繙譯顧問軟件專才 Omicron致機師荒 聯航出3倍工資搶人 2022/01/03 Omicron致機師荒 聯航出3倍工資搶人 亞馬遜新招搶人 為兼職繳大學費用 2021/09/13 亞馬遜新招搶人 為兼職繳大學費用 長綫合作拓穩定收入 請人重潛質 2021/09/13 長綫合作拓穩定收入 請人重潛質 初創主打手機App推廣 疫市發圍 2021/09/13 初創主打手機App推廣 疫市發圍 人工智能 數碼轉型 STEM 比賽 大閘蟹 元朗商會中學