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全球學生科技比賽 港團隊晉10強潛力大

行政人員版 2022/09/22

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數碼轉型成為企業必要考慮，相關人才更是重要發展元素，科企微軟香港及澳門總經理陳珊珊就指，資訊科技就如語言一樣，在申請入職時已是一個重要技能。

陳珊珊表示，現時本地年輕人有不少潛力，例如該公司的創意比賽中

...

欄名 : 職場新知

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