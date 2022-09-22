加息周期下高通脹　高息ETF賺息抗波動

今年市場對投資者而言仍然較為波動，多重環球因素交集下，全球主要經濟體的通脹高企，即使經濟有放緩跡象，多國央行難以放慢加息步伐，美國聯儲局主席更在全球央行年會上放鷹，反映通脹壓力甚大。一方面經濟前景未明，投資易有損失，另一方面通脹壓力增加，購買力被蠶食，大家應如何部署，才能保留購買力之餘，又不用承受過多風險？



股息反映企業基本面穩健



高股息率策略指投資於股息相對較高的股票，由於股息通常來自公司利潤，高股息率企業往往是行內龍頭，規模較大之餘，業務模式穩定，財務狀況較健康，在逆市有更強的抗跌力，在順境亦有足夠資源擴張。

過去由於各國央行放水，相比低波幅、高股息的公司，成長股更受到市場關注，然而現時通脹及美債收益率逐步向上，高股息率策略更適合當前高通脹、高息率的市況。例如傳統銀行股會受惠於加息，改善其息差收入，盈利能力改善；今次通脹高企，源於國際油價急升，作為上游行業的能源股同樣受惠，兩者都因而提高派息能力。高股息率策略絕非紙上談兵，亦並非「賺派息，輸股價」，在過去四個香港債券上升的周期（香港10年期政府債息上升超過100基點），恒生高股息率指數跑贏恒指53%（資料來源1），反映高股息率策略行之有效。



採用ETF覆蓋更多企業



高股息率策略固然可以投資少數高股息率的股份，然而要承受個別行業及企業的風險，例如過去有持續派息紀錄的藍籌公司，亦有可能因監管或營運原因而暫停派息，特別是依賴收息作生活開支的退休人士，預算計劃會被打亂。因此，以ETF投資一籃子的高股息、低波幅股份，較買入個別股份可以有效地分散非系統性風險，同時，要買入一籃子股票需要的資金不少，而現時ETF入場門檻可低至不到港幣三千元，資金調配更方便。

以Global X 恒生高股息率ETF（03110）為例，公司追蹤恒生高股息率指數，指數自2019年至2022年6月24日，已跑贏恒生指數14個百分點（資料來源2）。恒生高股息率指數表現能跑出，因為指數公司會在恒生綜合指數成份股之中，選擇50隻最高股息率，並有良好派息紀錄的股票和/或房地產投資信託，確保公司屬於行內較大的公司，市值及成交均有一定規模，才會被納入恒生高股息率指數，同時股價過分波動的公司，並不會獲選，因此恒生高股息率指數的成份股波動會較低。



指數定期檢討保留優質企業



市場上有部分公司在出售資產或業務向好時，作出一次性較大金額的派息，但其後可能無以為相繼。因此，指數選股不單看重高派息，物色淨股息率排行前列的公司，更會從中挑選有至少3年現金派息紀錄的公司，而非單獨一年的紀錄，更會不時檢視股份，若派息不穩定，有關公司便會被剔除在外，同時將過去一年表現最差10%，股價下跌超過50%的股票亦會被排除。



指數隨著市況及公司表現調整，並不會盲目追蹤特定行業，確保指數成份股能貫徹高股息、低波幅的方針。以2021/2022財政年度計，Global X 恒生高股息率ETF（3110）股息年化率達到7%^，高於恒指的3.17%（資料來源3）。現時金融股及能源股在Global X 恒生高股息率ETF佔比較大，在現時加息周期又高通脹的環境下，屬於表現較突出的板塊。自2013年6月至今年5月，港股經歷多次牛熊周期，包括歐債危機、中國股災、英國脫歐、新冠肺炎爆發等，恒生高股息率指數經風險調整後收益0.42，而恒指則為0.18（資料來源4），意即把股價及派息變化計算在內，前者回報相對較高。



收費透明投資更有效率



投資ETF除了看回報及收益外，同時亦要留意管理費的影響，小數怕長計，ETF作為較長綫的投資，不應忽略其影響。市面上部分ETF會有變動，令投資者難以預計，而Global X 恒生高股息率ETF採取劃一收費0.68%*，不單是市場上相對收費較低的ETF，而且即使某段時間開支較預期多，亦只會由ETF資產管理人負擔，不會額外為投資者帶來負擔，亦更容易與其他同類產品作比較。



Global X 恒生高股息率ETF（3110）目標每半年派息一次，分別於3月及9月派息，成立至今有穩定派息紀錄，更獲得Morningstar晨星的五星評級，反映3110受到專業認可。ETF將於今年9月派息並於9月26日除淨，現時投資既可因應高通脹及加息環境進行部署，又可以獲得派息，尋求「高股息、低波幅」的投資者值得考慮。



立即了解 Global X 恒生高股息率ETF (3110) 詳情及風險披露：https://bit.ly/3BXaxVZ



資料來源

1.恒生指數，彭博。截至2021年10月31日。

2.恒生指數。截至2022年6月24日。

3.恒生指數。截至2022年5月31日。

4.恒生指數。截至2022年5月31日。



重要資料

本資料僅供香港投資者。本資料並非買賣任何證券或其他金融工具的招攬、要約或推介。投資涉及風險。正股息率並不保證正回報。過往表現並不代表未來表現。本基金無法保證會就組成恒生高股息率指數（指數）的證券宣派及派付股息。有關該等證券的股息派付率視乎恒生高股息率指數成分證券的公司或REIT的表現以及管理人無法控制的因素（包括但不限於該等公司或REIT的股息分派政策）而定。 本基金是否派息乃由管理人考慮多項因素及其自身分派政策後酌情決定。 無法保證本基金的派息率與恒生高股息率指數相同。 投資者應參閱本基金的基金說明書所載的詳情，包括風險因素。 發行者: 未來資產環球投資（香港）有限公司。本文件並未經香港證監會審閱。

*持續收費數據為年度化數據，乃根據基金的持續開支計算，並以基金同時期的平均資產淨值的百分比顯示。此數字每年可能有所變動。自2021年11月1日起，基金採用單一管理費結構，即將以基金的資產支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。自 2021年11月1日起，基金的持續費用定於基金資產淨值的0.68%，相等於現時基金管理費的收費率。為免生疑，超逾基金持續費用（即管理費）的任何基金持續開支應由管理人承擔及不應由基金支付。進一步詳情請參閱產品資料概要「子基金持續繳付的費用」一節及基金說明書。

^派息率並不保證，股息可從資本中或以收入撥付分派，及注意重要資料。年化率的計算方法：以最近一年之每股股息（2022年3月及2022年9月）／除息日的每單位基金資產淨值。正股息率並不保證正回報。



(特約)