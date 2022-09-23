Bottega Veneta 新當家的皮具 副刊版 2022/09/23 分享： 分享： 公司人事變動，司空見慣，但在時裝產業裏，設計師的離職可以牽一髮而動全身，去年Bottega Veneta（BV）的創作總監Daniel Lee突然離職，之後由品牌的成衣總監Matthieu Blazy ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Arumamika夫婦的日常 今日 Arumamika夫婦的日常 K-Way 登陸香港 2022/09/16 K-Way 登陸香港 少眾香薰大成功 2022/09/16 少眾香薰大成功 Burberry百變LOLA 2022/09/09 Burberry百變LOLA 專訪前Lanvin男裝設計師 Lucas Ossendrijver Theory Project聯乘新計劃 2022/09/09 專訪前Lanvin男裝設計師 Lucas Ossendrijver Theory Project聯乘新計劃 時裝服飾 時裝服飾種類 手袋 鞋履 置地廣場 The Landmark 意大利 消費資訊 消費種類