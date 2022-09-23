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Bottega Veneta 新當家的皮具

副刊版 2022/09/23

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公司人事變動，司空見慣，但在時裝產業裏，設計師的離職可以牽一髮而動全身，去年Bottega Veneta（BV）的創作總監Daniel Lee突然離職，之後由品牌的成衣總監Matthieu Blazy

...

欄名 : Fashion

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