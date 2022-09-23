ZEST by Konishi X 唐人館 10道菜奢華晚宴嘗珍味 副刊版 2022/09/23 分享： 分享： 近年不少星級餐廳都流行舉辦「四手」晚宴，所謂的四手，即由來自兩間餐廳的主廚聯手炮製出一場別出心裁的盛宴，讓老饕可一次過品嘗到兩位主廚的烹調技藝。而最近香港米芝蓮1星法日菜ZEST by Konishi ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 萬豪金殿推出星級燒味 創意飛天燒雞 今日 萬豪金殿推出星級燒味 創意飛天燒雞 【Good Food,Good Mood@iM網欄】尖沙咀高級意菜新選擇 The Dining Room by BluHouse 2022/09/19 【Good Food,Good Mood@iM網欄】尖沙咀高級意菜新選擇 The Dining Room by BluHouse 星級大廚主理 6大食材主題Omakase 2022/09/09 星級大廚主理 6大食材主題Omakase 【Good Food,Good Mood@iM網欄】輕鬆意國風情 Rosewood新餐廳Bluhouse 2022/09/05 【Good Food,Good Mood@iM網欄】輕鬆意國風情 Rosewood新餐廳Bluhouse 上環關東江戶前壽司Omakase 不旬不食夏季時令菜單 2022/09/02 上環關東江戶前壽司Omakase 不旬不食夏季時令菜單 香港 日本 餐廳 中環 法國 中菜 米芝蓮 乳酪 榴槤 大閘蟹