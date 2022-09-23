ZEST by Konishi X 唐人館 10道菜奢華晚宴嘗珍味

近年不少星級餐廳都流行舉辦「四手」晚宴，所謂的四手，即由來自兩間餐廳的主廚聯手炮製出一場別出心裁的盛宴，讓老饕可一次過品嘗到兩位主廚的烹調技藝。而最近香港米芝蓮1星法日菜ZEST by Konishi

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