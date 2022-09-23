萬豪金殿推出星級燒味 創意飛天燒雞 副刊版 2022/09/23 分享： 分享： 燒味是經典粵菜，亦是標誌性的港式美饌之一。香港JW萬豪酒店米芝蓮1星中菜廳萬豪金殿，最近推出多款特色明爐燒味美食，由中餐行政總廚鄧家濠和燒味部主廚張偉雄合作設計，糅合傳統及創意於一身，把地道平民美食演 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 ZEST by Konishi X 唐人館 10道菜奢華晚宴嘗珍味 今日 ZEST by Konishi X 唐人館 10道菜奢華晚宴嘗珍味 【Good Food,Good Mood@iM網欄】尖沙咀高級意菜新選擇 The Dining Room by BluHouse 2022/09/19 【Good Food,Good Mood@iM網欄】尖沙咀高級意菜新選擇 The Dining Room by BluHouse 星級大廚主理 6大食材主題Omakase 2022/09/09 星級大廚主理 6大食材主題Omakase 【Good Food,Good Mood@iM網欄】輕鬆意國風情 Rosewood新餐廳Bluhouse 2022/09/05 【Good Food,Good Mood@iM網欄】輕鬆意國風情 Rosewood新餐廳Bluhouse 上環關東江戶前壽司Omakase 不旬不食夏季時令菜單 2022/09/02 上環關東江戶前壽司Omakase 不旬不食夏季時令菜單 酒店 餐廳 美食 菜式 海鮮 中菜 西班牙 豬肉 米芝蓮 雞肉