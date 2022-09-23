萬豪金殿推出星級燒味 創意飛天燒雞

燒味是經典粵菜，亦是標誌性的港式美饌之一。香港JW萬豪酒店米芝蓮1星中菜廳萬豪金殿，最近推出多款特色明爐燒味美食，由中餐行政總廚鄧家濠和燒味部主廚張偉雄合作設計，糅合傳統及創意於一身，把地道平民美食演

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