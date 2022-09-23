Chateau Galoupet推出首枝有機釀製Rose 副刊版 2022/09/23 分享： 分享： 位於法國里維埃拉的普羅旺斯產區Chateau Galoupet，是Moet Hennessy旗下首個普羅旺斯列級酒莊（Cru Classe de Provence），自2020年8月起致力進行土地改造 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : News 最新專欄文章 更多 MOONSWATCH TOUR 東方巡演登陸香港 2022/09/21 MOONSWATCH TOUR 東方巡演登陸香港 夢想汽車2050設計比賽 2022/09/20 夢想汽車2050設計比賽 馬哥孛羅香港酒店推出全新自助晚餐及下午茶 2022/09/19 馬哥孛羅香港酒店推出全新自助晚餐及下午茶 新加坡航空全力減碳 推新飛機可持續燃料及環保餐膳 2022/09/16 新加坡航空全力減碳 推新飛機可持續燃料及環保餐膳 Cartier 混合古典美的美洲豹 2022/09/14 Cartier 混合古典美的美洲豹 法國 葡萄酒 葡萄園 普羅旺斯