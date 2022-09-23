慶祝王牌50周年 Audemars Piguet西九上演時間迴廊

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副刊版 2022/09/23

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為慶祝品牌的王牌產品Royal Oak皇家橡樹系列誕生50周年，Audemars Piguet（愛彼）於西九文化區藝術展亭舉行《50 Years of Royal Oak》展覽，讓參觀者以全新體驗走進

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