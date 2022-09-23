城市和人一樣，有精神面貌可觀，散發着神采飛揚氣息的，一定是內裏血氣旺盛，momentum（動量）滿滿，人來人往，一看就知這個城市有運行。反之，若一個城市成副遲眉鈍眼樣，氣虛又血瘀，一看就知濕滯。

國際級盛事在鄰近周邊已百花齊放，熱鬧非常，老早已走出疫情霧霾的隔籬鄰舍，現時都回復國際城市的光采，例如：新加坡十一月會舉行金融科技節，十二月更有國際運動盛事渣打馬拉松，連泰國也在來年舉辦世界龍舟錦標賽，這些城市都開始神采飛揚。

雙方角力，當一方還在起跑綫叫囂時，另一方已不發一言跑到終點，贏埋個獎；再回頭看，有些人仍在起跑綫磨蹭諗緊應點熱身，連點樣開跑都未知。獅城在未來日子，已手握幾個國際級的大型展覽和活動，每次出手快、狠、準，做到嘢，這是職場完勝的最佳示範。

今年的新加坡渣打馬拉松，當地政府早已拍板去馬，六月份開始連串推廣宣傳攻勢，連Standard Chartered Singapore Marathon（新加坡渣打馬拉松）的標誌都是新設計，正面的獅子頭像還帶點氣勢，放在宣傳海報上再加句「Marathon IS BACK！」，蓄勢待發，預計十二月將有五萬名來自世界各地的選手參與。

疫後復常，那種快、狠、準動作和勁度，是頗值研究的行政手腕與視野，正如當地旅遊局局長Keith Tan所說：「要藉國際級運動盛事，去打造新加坡為充滿活力的國際運動、商業和時尚生活風格滙聚之地」，定位清晰、夠膽決定、動作又快，背後當然要有智勇雙全的團隊才能成事。職場啟示：再一次漂亮地示範「機會，是留給有準備的人」，這絕對是無得輸的定律，要輸的只會是別人。