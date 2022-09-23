這兩個月發生的一連串事件，對我們了解未來10、20年中美博弈的策略有很大幫助。

第一件事是8月2日美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣。我以前已經說過，她的訪台不見得符合白宮的戰略，美國政府經過多次評估後，已判斷一旦台海出現戰爭，就算有美國參戰，台灣也會守不住，所以對美國而言，上策是賣些軍火給台灣，美軍最好不要真正捲入，若是協防，做些訓練工作，隨時離開不要傷亡便是；美國要打的是持久戰，利用一切辦法拖中國發展的後腿，所以要把中國塑造成打第一槍的挑釁者，以利說服西方國家一起制裁中國，若只得美國制裁，則效力有限。

但佩洛西的訪台，本身便是先挑釁，中國就算有激烈的行動，也只能被視作對美國挑釁的回應，白宮不想中國有此機會，所以不見得認可佩洛西鹵莽的行為；可是，畢竟事情還是發生了，這幾乎即時被中國抓住機會，讓她演習計劃了多時的海空包圍台灣行動，這個演習便是第二件事。它震驚了美國，其軍事將領可輕易從中國發射導彈的落點、速度等，計算出它們的精準度與打擊範圍，中國是故意示警的。

計劃多時圍台行動 終可演習示警

從包圍的勢態看來，將來實現收回台灣時，中國的策略應大致上是用「北平模式」，包圍禁運逼降，以減少台灣人民的傷亡，避免製造仇恨，但美國也許希望雙方打得愈激烈愈好，最好還有巷戰，只是台灣人民戰意不高，美國算盤未必打得響。

第三件事是美國總統拜登在8月9日簽署了「芯片法案」（CHIPS and Science Act 2022）。此法案動用了527億美元，鼓勵芯片商撤回美國生產，這是典型的工業政策，亦有遏制中國芯片發展的圖謀在內。美國芯片商在國外生產的原因，是美國本土成本太高，並無比較優勢，但美國政府靠派錢，能否補償到其本土過高的生產成本？我不表樂觀，更可能出現的情況是，一些效率不高的芯片商見到政府派錢，會千方百計跑來分錢，這527億美元中，冤枉錢一定不少。

美推芯片法案 恐阻芯片創新發展

本來美國芯片生產的模式，是美國本土用大量資金搞高端設計，然後要台積電等外國公司代工，所生產的高端或尖端芯片可自用，亦可賣給外國；若美國再實施對中國的芯片禁運，「芯片法案」便可謂病急亂投藥。根據美國「半導體工業協會事實簿」（SIA Factbook 2022）的數據，總部在美國的半導體公司，2021年在中國的市場份額是960億美元，假如沒有了中國市場，美國便要少近960億美元的收入；同年美國用在芯片的研究開支是502億美元，若收入少了這麼多，研究開支必須大幅減少，使芯片的創新發展停滯，更易被中國追上。

這種工業政策與禁止輸出芯片到另一國家的政策，長遠對美國不利，但短綫或可起到一點政治作用；況且，用總額527億美元的一次性補貼，哪能抵得上每年最高可損失960億美元的市場？美國政府真的是失了方寸。

第四件事是上周三（14日）美國參議院外交事務委員會通過了「2022年台灣政策法案」（Taiwan Policy Act of 2022），但尚要參眾兩院通過及總統簽署才能立法。此法案把台灣視為與非北約盟友擁有同等地位，綠燈一開，美國可對台灣售賣更多軍火；若中國攻台，美國也可制裁中國的金融機構，以及包括國家主席習近平在內的相關中國官員，實質上是把「一個中國」原則掏空了。

台灣政策法掏空「一中」 華低調應對

中國對美國此招的反應相對低調，我相信她看通了這法案內容實則上是虛的，只是意圖刺激中國。美國若要賣軍火給台灣，有沒有這法案都可這樣做；至於制裁習近平及相關官員，若台海打起仗來，中美成為敵國，這些制裁豈不變為笑話？中國愈低調，愈反映她對台已訂定了戰略，不會被美國刺激到。

上合9成員國 佔歐亞面積65%

第五件事是國家主席習近平外訪，到中亞開「上海合作組織」會議。一看嚇一跳，「上合組織」共有9個成員國、3個觀察國和9個對話夥伴，成員國包括了中國、俄羅斯、印度、伊朗等充滿戰略意味的大國，國土總面積佔了歐亞大陸總面積的65%；若把其他希望也能加入的國家（如土耳其、沙地阿拉伯等）都計算在內，面積更達歐亞大陸面積的76%。這些國家包含了中國這個世界第一的工業大國，天然資源豐富，又包括核武眾多的俄羅斯、中東的產油大國，連北約成員土耳其也可能加入。

網上流傳一張習近平、普京與穆迪3人手放在一起微笑的照片，又有一張眾多總統共聚一堂談笑風生的照片。美國一直想世界視中俄為敵，看來只在佔世界人口12%的美西世界有點效果，在別的地方十分失敗。我們也可看到，中國走的是下圍棋式之長遠部署，一早便低調地布了此局，在這些國家中，經濟內循環已可活得不錯，不怕對抗美國。

▲ 早前召開峰會的「上海合作組織」，9個成員國面積佔了歐亞大陸總面積的65%，反映美國一直想世界視中俄為敵的圖謀未能得逞。（新華社資料圖片）