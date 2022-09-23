藉KPI打造數碼政府 保香港競爭力

日前發展局局長甯漢豪在建造業議會的活動上，指出數碼化是建造業唯一的出路；其實，數碼轉型也是香港保持競爭力的唯一出路，別無他選。

數碼轉型牽涉社會的各個層面，而身為特區政府骨幹的公務員團隊，更擔負重要的角色。不過，新成立的公務員學院以加強「領導力發展、與公眾的互動和溝通、創新和技術應用」為目標，有甚麼關鍵績效指標（key performance indicator，KPI）？有沒有包括滿足市民和企業當前和未來需要的要求？在網站暫時看不到。

星公僕須參加培訓 建「數碼自信」

鄰國新加坡近年也積極推動數碼轉型，並善用KPI指揮內外，令步伐一致，例如重點之一，是提升公職人員的數碼能力，令他們變得「數碼自信」（digitally confident），並為此設定了硬目標；其智慧國家和數碼政府辦公室（The Smart Nation and Digital Government Office，SNDGO）在2018年宣布《數碼政府藍圖》（The Digital Government Blueprint，DGB）的5年計劃，包括要求14%或2萬名公務員參加數據科學和分析培訓，同時所有20個部委提交在決策中使用人工智能（AI）的計劃。

到2021年底，以上這些目標均已達成。SNDGO進一步設定了2023年的新目標，包括：

•所有公職人員都要具備基本的數碼技能；

•所有部委在提供服務或制定政策時，至少要有一個項目用上AI。

設服務承諾 打通部門間「數據孤島」

此外，部門間的數據共享一直是個難題，如何打通不同部門的「數據孤島」（data silo），令海量數據可用作改善效率？香港立法會秘書處一份關於空間數據的報告就提到，各個政策局或部門分別以不同的格式和系統收集、部門之間的技術差距、財政及技術支援不足等，窒礙了彼此間的共享數據和合作。

針對這些常見問題，新加坡對內部設置了一系列服務承諾，一如我們的KPI。例如，每年需完成10個跨部門協作兼具影響力的數據分析項目、須在7個工作天內提供共用數據予跨部門的項目，以及至少9成核心數據項須以機讀格式及提供應用編程介面（application programming interface，API），方便傳輸。

這些舉措呼應當地於2020年底啟動的第三個5年計劃--《研究、創新和企業2025計劃》（Research, Innovation and Enterprise 2025 Plan，RIE2025），當中專注的4大領域之一，是加速開發和運用包括AI等關鍵技術，促進數碼經濟。

改善政策制定評估 更快回應需求

正如SNDGO指出，數碼化不僅使政府營運更具成本效益和促進自動化，還可改善政策的制定和評估，使當局能夠更快捷地回應市民和企業的需要。

要提高香港的競爭力，特區政府亦應積極通過設定明確、嚴格的目標和KPI，使公務員循序漸進地提升數碼技能和素養，跟上時代的步伐，並加強專業性和效率；同時，對於目前的營運模式，政府亦需要思考如何可轉變成數據驅動的文化和架構。如此一來，整個政府才能上下一致地向前邁進，協助香港迎接數碼轉型帶來的挑戰。

▲ 要提高香港的競爭力，特區政府應積極通過設定明確、嚴格的目標和KPI，使公務員循序漸進地提升數碼技能和素養。（資料圖片）