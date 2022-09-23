防疫經濟要平衡 免損管治威信

經過個多星期前每日新增逾萬宗個案後，本港新冠疫情最近一星期已逐漸降溫，每日新增個案回落至5,000多宗水平，官方與專家顧問亦漸認為疫情回穩，有空間放寬現時社交距離措施。

事實上，根據不同專家的意見，現時香港已完成接種疫苗或已感染病毒的比例已逐漸提升，而且BA.4及BA.5的新增個案比例亦已升至近8成，據死亡率數據顯示，新型變種病毒的死亡率及重症比率，均較第5波疫情低；而根據世界各地的疫情數據，新型變種病毒個案比例再上升的程度有限，種種迹象顯示本港第6波疫情已進入平台期，以及呈慢慢消退的迹象。

國際活動流失 寬檢疫不容緩

最近一些在本港舉行的大型國際活動及賽事紛紛取消，或移師其他地方舉行，例如香港田徑總會一度取消今屆渣打馬拉松，世界龍舟錦標賽亦移師至泰國進行。由於特區政府在商討賽事上被控疫措施「拖後腳」而往往「歎慢板」，故最近亦有更多聲音，希望政府能逐步開關、放寬防疫措施，令社會復常，包括政府專家顧問及不同政黨亦給予政府頗大壓力，要求逐步放寬防疫措施，其中放寬入境檢疫隔離的「0＋7」方案呼聲最高。

現時旅客來港需要在48小時內自費進行核酸測試，抵港後亦需要「3＋4」檢疫，並在指定日子進行快速測試，取得陰性檢測結果才可以轉為「綠碼」自由活動。放寬至「0＋7」檢疫雖然對港人旅遊回港較方便，但對海外旅客來港卻幫助不大；相比之下，其他國家大部分入境政策已大致復常，本港與外地背道而馳的防疫策略，已逐漸產生負面影響，嚴重打擊經濟活動，降低本港競爭力。

兩年多的抗疫路上，本港已花費數千億財政儲備，以補助及救援各行各業，雖然推出的各項措施包括消費券等，對本地經濟有一定幫助，但對於外向型經濟如本港，若對外仍採取封鎖措施，本港經濟將會逐漸「陰乾」，輸掉多年來賴以成功的基石以及財政儲備。

相信新一屆政府以結果為目標，必須盡快在經濟下行和疫情防控之間取得適當平衡，才能避免本港競爭力一去不復返。現時輸入個案只佔整體個案數字的小部分，政府有必要盡快放寬入境的繁文縟節，既然很多輸入個案是抵港後才確診，要求所有旅客48小時內進行核酸檢測的作用成疑，亦令入境過程變得繁複，增加旅客成本。

從「0＋7」方案 逐步接軌海外

政府可考慮取消自行進行核酸檢測的安排，轉而要求旅客來港前兩天開始進行快速測試及提交結果，抵港後則需要進行核酸檢測，但毋須留在機場等候結果，獲取「紅碼」後可繼續在居所醫學監察，每天進行快測上傳結果，以及等待核酸檢測報告；政府亦可以「0＋79」方案，根據科學數據及各地疫情，逐步放寬至「0＋4」甚至「0＋0」，以達致與海外檢疫策略相若，保存競爭力；當局亦可繼續觀察變種病毒的變化和各地疫情嚴重性，採取不同措施，例如內地疫情相對輕微，「0＋0」方案實在對香港疫情影響有限。

事實上，新冠患者康復後，有一段時間再感染的機會大為減低，政府甚至可以推廣「康復者氣泡旅遊」，對於有證據顯示最近數個月曾感染的人士，放寬入境限制來港旅遊，以及港人旅行後回港放寬檢疫措施，既可吸引更多海外遊客來港振興經濟，亦能滿足港人的外遊需求，一舉數得。

面對海外積極復常、振興經濟的措施，特區政府有需要加快放寬隔離措施的步伐，但亦更需要一個更一致的防疫政策，以免令人覺得港府步伐蹣跚、坐立不安之感，影響新一屆政府的政治威信。（文章只代表個人立場）

▲ 面對海外積極復常、振興經濟的措施，特區政府有需要加快放寬隔離措施的步伐。（資料圖片）