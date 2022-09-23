「工業元宇宙」 開創自動化新紀元

科技世界有時真是耐人尋味，很多已籌錢的公司沒有把真正產品推出市場，何解？因為市場反應與投資者的期望或許有很大的落差；觀乎Meta的股價今年暴跌超過一半，或許與朱克伯格落地推出其Avatar有關，幼稚園

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