「工業元宇宙」 開創自動化新紀元 行政人員版 2022/09/23 分享： 分享： 科技世界有時真是耐人尋味，很多已籌錢的公司沒有把真正產品推出市場，何解？因為市場反應與投資者的期望或許有很大的落差；觀乎Meta的股價今年暴跌超過一半，或許與朱克伯格落地推出其Avatar有關，幼稚園 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 在日常中找未來 為人生儲「積木」 2022/09/16 在日常中找未來 為人生儲「積木」 「元宇宙真人騷」探索無限商機 2022/09/09 「元宇宙真人騷」探索無限商機 NFT價值何在？ 加深了解免招損 2022/09/02 NFT價值何在？ 加深了解免招損 元宇宙潛力大 港創科添機遇 2022/08/26 元宇宙潛力大 港創科添機遇 加密貨幣曾大跌 無礙元宇宙Web3發展 2022/08/19 加密貨幣曾大跌 無礙元宇宙Web3發展 服務 人工智能 雲端 元宇宙 機械人 Meta 朱克伯格 NVIDIA 西門子 數據中心