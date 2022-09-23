新AirPods Pro 強化消噪今售1849元

使用無綫耳筒聽音樂、開會已成為不少人的日常。AirPods Pro（第2代）今於零售店出售，售1,849元。

在H2芯片支援下，擁有比上一代高出2倍的主動消噪效能，以及因應地盤或裝修工程發出的巨大聲響而

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