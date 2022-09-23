Surface系列10周年 10.12發布會「不止裝置」 行政人員版 2022/09/23 分享： 分享： 微軟（Microsoft）將於10月迎來Surface系列面世10周年，早前有消息指，該企計劃在10月舉行為Surface產品而設的發布會，以作慶祝。微軟近日確認消息，並宣布將於10月12日舉行 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 新AirPods Pro 強化消噪今售1849元 今日 新AirPods Pro 強化消噪今售1849元 Tile推QR Code貼紙 助失物認領售7.8元 2022/09/22 Tile推QR Code貼紙 助失物認領售7.8元 iOS 16鍵盤回饋 或礙iPhone電池續航 2022/09/22 iOS 16鍵盤回饋 或礙iPhone電池續航 黑客入侵提款機利用假卡提取現金 2022/09/21 黑客入侵提款機利用假卡提取現金 智能地盤系統助加強工地安全 2022/09/21 智能地盤系統助加強工地安全 商業 Microsoft 產品 科技行業 科技硬件 科技軟件