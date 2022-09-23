麥當勞減塑轉用木餐具 郭富城+Baby Shark推環保教育

麥當勞一直致力實踐可持續發展願景，喺產品同包裝方面亦提供環保綠色嘅選擇。黛安收到風，全綫麥當勞餐廳及McCafé即日起，會分階段停止提供即棄塑膠餐具並轉用木餐具。麥當勞仲會聯同Pinkfong Baby Shark推全新環保圖書系列，鼓勵大家攜手實踐綠色生活，並邀郭富城擔任環保大使一齊推動環保教育。

黛安聽香港麥當勞行政總裁黎韋詩分享，佢話透過全綫餐廳及McCafé分階段轉用木餐具，希望達至每年減少使用約1億件塑膠，「同時鼓勵顧客喺日常行動中培養環保生活習慣，一齊為地球減塑、麥麥行多步。」

麥當勞今次聯同Baby Shark推出嘅系列圖書有6款，今日（23日）起，一連３周輪流隨「開心樂園餐」附送，主題分別為「減塑學堂」、「飲管NO！NO！NO！」、「幫幫大森林」、「節能鯊魚寶寶」、「大嘥鬼NOWAY」及「大戰垃圾大魔王」，讓小朋友從小建立環保意識，數量有限，送完即止。

另外，想睇環保大使郭富城及Baby Shark合作嘅環保宣傳短片，可【按此】瀏覽。

本文轉載自《晴報》

▲ 郭富城與香港麥當勞行政總裁黎韋詩小姐