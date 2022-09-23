上星期一連鎖麵包餅店結業。該店在7月婚展仍賣餅卡，一些買了餅卡的人頓成苦主。根據媒體報道，該店欠租達700萬元，工會估算逾百員工遭欠300萬元薪金及遣散費。也有指公司負責人問朋友借款8,000萬周轉，仍撑不下去。公司創辦人稱「無諗住執㗎」，只因政府「暫緩追租」安排7月底結束後，被追租逼到沒辦法才倒閉。如果媒體報道屬實的話，這企業一早已沒有生存希望，即使「暫緩追租」延長，也只會令更多人成為受害者。

做生意當然希望成功，但創業失敗率的確很高。我當初創業時，已做好心理準備，萬一失敗，我希望自己的「死狀」不要太難看，沒人因我的失敗而成為受害者。首先，我不會問家人朋友借錢，我不希望他們因我而承受風險。當然，我也不會問銀行或財務公司借，堅持用自己的資金創業，而我拿出來創業的錢都是我可以輸的，輸光了就算，至少不會留着一身債。

另外，我的底綫是不會成為家人或社會的負擔。我為家人預留了安全網，即使生意失敗了，仍能過溫飽的生活，也能為孩子供書教學。我也不會輸光創業資金才認輸，會預留一筆結業支出，不拖欠員工薪金遣散費、供應商款項和租金。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報》