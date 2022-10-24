保良X順豐「文創上線」網上市集現已啓動　聯手提供電商培訓和快遞支援方案　招募青年助圓創業夢

電子商貿的發展日趨蓬勃，創業者可透過網絡平台打破地域界限，創造更大商機。順豐香港與保良局合作推出為期一年的「文創上線 - 青年創業支援計劃」，為青年提供培訓及線上銷售的實踐機會，以圓創業夢。

「文創上線 - 青年創業支援計劃」透過順豐香港的E-GROW一站式電商物流方案，以及保良局龐大的創業家網絡，為18至40歲擁有自家品牌的創業者，提供培訓及線上銷售的實踐機會。除了提供相關的物流配送等支援，順豐香港更聯繫不同電商伙伴及物流專才提供專業意見，預計協助約百名青年達成創業夢。

▲ 順豐香港聯同保良局推出「文創上線 - 青年創業支援計劃」。順豐香港總經理岑子良先生(右三)、保良局主席陳正欣博士,MH(左三)、星級嘉賓Coffee Sweat創辦人林芊妤(Coffee)小姐(左一)及其他主禮嘉賓於早前進行啟動儀式。

該計劃將會為青年創業者提供約30節電商營銷課程，協助其裝備自己。課程由一眾知名且具豐富經驗的導師教授，內容包括創業與電商營銷、電商物流與跨境快遞、後疫情時代的電商挑戰與機遇，以及直播帶貨技巧等。此外，計劃亦會協助參加者建立網店，舉辦工作坊等一系列的活動，協助青年裝備自己，全方位了解市場機遇。

▲ 大會早前舉行為期三星期的「文創上線 - 青年創業支援計劃」網上市集競賽，每名參加者均可獲得5,000港元順豐香港的運費資助。

首階段為年青創業家提供5,000元運費資助

計劃官方網站 – 「文創上線- 網上市集」https://www.plk-sf-youthsupport.com已正式啓用。大會早前舉行為期三星期的競賽，每名參加者可獲得順豐香港提供的5,000元運費資助，首階段吸引了40位青年創業家參與。期間，參加者在「網上市集」上載其品牌和產品資訊，並於社交平台推廣引流，吸引顧客到網店消費。大會根據貼文數量、點讚及分享數量等作為評分標準，公佈由香薰香水品牌NOT ONLY不只、手工皂品牌Kaiei Skincare及電話繩品牌AERILA得獎，分別獲得順豐香港送出的10,000元、8,000元及5,000元全年定額運費資助。

▲ 「文創上線 - 網上市集」競賽冠軍由三位男士打理的香薰香水品牌「NOT ONLY不只」奪得，得到順豐香港提供的10,000元全年定額運費資助。

▲ 計劃官方網站 – 「文創上線- 網上市集」https://www.plk-sf-youthsupport.com已正式啓用

一站式電商物流方案E-GROW設有直播設備

為隆重其事，「文創上線 - 青年創業支援計劃」於9月中旬，在順豐香港位於青衣亞洲物流中心的順豐大廈E-GROW共享工作間舉行啟動禮。

啓動禮邀得多位擔任計劃導師的嘉賓出席，包括Coffee Sweat創辦人林芊妤(Coffee)小姐、MyDress創辦人黃震宇先生、SHOPLINE業務拓展主管鄭嫣禧小姐、ViuTV節目智富通與時限熱賣主持及監製余樂明先生、Future Salad首席市場官歐曉峰先生，以及SleekFlow銷售部主管梅思進先生。

在啟動禮上，計劃參加者翟嘉霖Lubee小姐表示，營運電商的難題是送貨時效，因為客戶對收貨速度要求非常高。她期望在計劃中得到電商物流支援之餘，亦能夠從課程中學到營運電商的知識。

▲ 計劃參加者翟嘉霖Lubee小姐期望在計劃中得到電商物流支援之餘，亦能夠從課程中學到營運電商的知識。

其中，課程導師兼順豐香港銷售部電商業務及E-GROW負責人羅玲華小姐表示，順豐香港的E-GROW一站式電商物流方案除了提供物流配送服務之外，更可為會員提供倉儲管理，各項場地硬件配套等服務，全方位為客戶解決開網店的煩惱，更有效地發展電商業務。

時下流行直播帶貨，參加者亦能使用E-GROW共享工作間的直播設備，場內提供4間全方位獨立隔音直播室KOL Box、配備專業器材包括攝錄機、攝影棚燈光、攝影綠幕等支援直播帶貨。

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啟動禮邀星級嘉賓分享電商經驗

林芊妤(Coffee)亦分享了在電商潮流下創立自家瑜伽服裝品牌的寶貴經驗，她指出，如欲保持顧客有良好的購物體驗，必須要在顧客對商品充滿熱情時將商品送達，而順豐香港的上門收件服務不但方便，而且時效快，切合客戶對網購效率的要求。

Coffee總結經驗，認為創業最重要是凡事親力親為，面對各種困難都要堅持向理想進發，她寄語「文創上線 - 青年創業支援計劃」的參加者必須要了解市場需求，並且善用資源把握電商趨勢。

▲ 星級嘉賓林芊妤(Coffee)小姐分享成立瑜伽服裝品牌的經驗及心得，她寄語「文創上線 - 青年創業支援計劃」的參加者必須要了解市場需求，並且善用資源把握電商趨勢。

順豐香港聯同保良局大力支援

順豐香港總經理岑子良先生表示︰「順豐香港明白人才培育對社會發展的重要性，所以一直積極投入資源支援公益項目，致力推動青年在各領域的發展。今次與保良局合作推出『文創上線 - 青年創業支援計劃』，期望透過資助培訓課程及向他們提供順豐香港E-GROW的一站式電商物流方案，能夠讓計劃參與者更放心地發展電商業務，專注開拓不同商機。」

保良局主席陳正欣博士, MH表示︰「保良局一直致力推動青年發展，為他們提供各種生涯規劃及創業支援服務，協助他們裝備自己，而是次計劃通過一系列的實務培訓及網上平台，希望能協助創業青年在業務發展、營銷推廣等方面有更專業支援，以順利發展其業務。」

計劃將持續招募參加者，歡迎進入「文創上線 - 青年創業支援計劃」網站https://www.plk-sf-youthsupport.com瀏覽詳情或報名，亦歡迎到「網上市集」支持參加者，鼓勵青年創業追夢。

▲ 順豐香港銷售部電商業務及E-GROW負責人羅玲華小姐(中)、MyDress創辦人黃震宇先生(左二)及SHOPLINE業務拓展主管鄭嫣禧小姐(右二)解答計劃參加者的創業難題。

（特約）