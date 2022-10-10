大華銀行私人銀行植根亞洲　結合「One Bank」綜合業務優勢 助客戶資產持續增長

植根亞洲逾80年的大華銀行，對市場脈搏及投資機遇均瞭如指掌，為大華銀行私人銀行提供全面競爭優勢，讓高淨值客戶能透過一站式的銀行服務，盡握區內企業發展與投資先機，實現財富持續增長與資產傳承。



大華銀行大中華區行政總裁葉楊詩明指出，該行作為全球信用評級保持最高水平的銀行之一，在開展私人銀行業務上兼具多項有利條件，包括重視穩定與可持續發展、員工秉承銀行深厚的企業文化、專注創造長遠價值、設有由高級投資顧問與專家組成的團隊，為客戶制訂財務策略，因而能與客戶建立長遠合作關係。

▲ 大華銀行大中華區行政總裁葉楊詩明

「開放式架構」平台 盡享一站式服務



面對疫情和地緣政治風險，巿場波動在所難免。葉楊詩明表示，大華銀行在亞洲擁有深厚根基和龐大的業務網絡，有助大華銀行私人銀行團隊緊貼市場趨勢和客戶需求，透過全方位的財富管理方式，同時採用「開放式架構」平台，為客戶搜羅巿場上合適的優質投資方案，廣及信貸、結構性產品、固定收益和私募股權等多樣化投資範疇，盡應所需。



「我們採用綜合的『One Bank』方式，發揮大華銀行於零售和批發銀行業務的優勢，滿足客戶在個人或企業層面上的財務和投資需求。」大華銀行私人財富主管趙敏耀表示，大華銀行私人銀行專業理財顧問團隊會採用多元資產諮詢方式，為客戶提供多樣化的解決方案，專注長遠的穩健回報，助他們確立跨代財富傳承。

▲ 大華銀行私人財富主管趙敏耀

設三大原則 長期回報穩健



除深入了解客戶的風險喜好和投資目標外，趙敏耀補充，該行的投資決策更會考慮配置、多樣化及可持續回報這三大原則，使客戶能實現其長期目標。「資產配置應符合客戶的長期理財目標和風險水平；而多樣化投資讓客戶將資金投放於不同資產類別及行業，分散風險。此外，從長遠來看，優質與可持續的回報主要由價值和質量帶動，我們不會追逐價格和購入估價過高的投資，以免影響投資組合的表現。」



根據萊坊的財富報告顯示，未來五年亞洲超高淨值人士（UHNWIs）的增幅將達39%，高於全球平均的37% 。趙敏耀強調，該行一貫鼓勵客戶偕同家人參與投資歷程，讓他們達致財富增長之餘，也能更妥善地實踐資產傳承。「年輕一代普遍對環境問題更為關注，並致力透過創業、慈善活動和自身參與宣傳等不同方式，為社會及環境創造更正面的效益。我們期望能與相關團隊合作研發更多元的可持續投資組合，滿足新一代客戶需求，助其達成目標。」



隨着業務不斷增長，葉楊詩明預期，大灣區的快速發展和「一帶一路」的連通性，在聯動亞洲區內經濟增長方面發揮愈來愈重要的作用，並在過程中創造更多財富。「我們將繼續專注於可持續增長，並積極為高淨值客戶和家族辦公室提供全面而獨特的投資解決方案，期望將傳統財富管理業務中的競爭優勢與可持續發展的承諾結合，轉化為大華私人銀行策略發展的核心。」



（特約）