  • 27°C
香港時間 : 2022924日 (週六) 02:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

馬哥孛羅酒店推出茗茶下午茶 嘗11款鹹甜美食

副刊版 2022/09/24

分享：

分享：

馬哥孛羅香港酒店的大堂酒廊推出「茗茶．甜蜜午聚下午茶」，提供11款精緻鹹甜茶點，配以多款特色熱茶及咖啡，讓食客可於優雅舒適的大堂酒廊內享受悠閒的時光。

下午茶當然必備各式精緻甜點，糕餅總廚特別推介藍莓紐

...

欄名 : 新鮮熱辣

最新專欄文章 更多

吃一場充滿藝術氣息的盛宴A Lux
2022/09/21
吃一場充滿藝術氣息的盛宴A Lux
精品茗茶配輕素食 注入滋味活力
2022/09/19
精品茗茶配輕素食 注入滋味活力
傳遞愛心支持病童 鼓勵孩子成為小小慈善家
2022/09/19
傳遞愛心支持病童 鼓勵孩子成為小小慈善家
港威酒店海鮮自助晚餐 任嘗法國生蠔+小龍蝦
2022/09/17
港威酒店海鮮自助晚餐 任嘗法國生蠔+小龍蝦
西班牙海鮮飯周 必試正宗華倫西亞Paella
2022/09/17
西班牙海鮮飯周 必試正宗華倫西亞Paella
酒店 設計 美食 法國 尖沙咀 甜品 咖啡 紐約 蛋糕

上一篇文章

時代在變愛心不變 唐麗球冀港姐傳承人善心美

下一篇文章

阿爾泰勒亞洲首展色彩的遊戲 從平面到三維的藝術遊走
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？