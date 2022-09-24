馬哥孛羅酒店推出茗茶下午茶 嘗11款鹹甜美食

馬哥孛羅香港酒店的大堂酒廊推出「茗茶．甜蜜午聚下午茶」，提供11款精緻鹹甜茶點，配以多款特色熱茶及咖啡，讓食客可於優雅舒適的大堂酒廊內享受悠閒的時光。

下午茶當然必備各式精緻甜點，糕餅總廚特別推介藍莓紐

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