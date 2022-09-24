馬哥孛羅酒店推出茗茶下午茶 嘗11款鹹甜美食 副刊版 2022/09/24 分享： 分享： 馬哥孛羅香港酒店的大堂酒廊推出「茗茶．甜蜜午聚下午茶」，提供11款精緻鹹甜茶點，配以多款特色熱茶及咖啡，讓食客可於優雅舒適的大堂酒廊內享受悠閒的時光。 下午茶當然必備各式精緻甜點，糕餅總廚特別推介藍莓紐 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 吃一場充滿藝術氣息的盛宴A Lux 2022/09/21 吃一場充滿藝術氣息的盛宴A Lux 精品茗茶配輕素食 注入滋味活力 2022/09/19 精品茗茶配輕素食 注入滋味活力 傳遞愛心支持病童 鼓勵孩子成為小小慈善家 2022/09/19 傳遞愛心支持病童 鼓勵孩子成為小小慈善家 港威酒店海鮮自助晚餐 任嘗法國生蠔+小龍蝦 2022/09/17 港威酒店海鮮自助晚餐 任嘗法國生蠔+小龍蝦 西班牙海鮮飯周 必試正宗華倫西亞Paella 2022/09/17 西班牙海鮮飯周 必試正宗華倫西亞Paella 酒店 設計 美食 法國 尖沙咀 蛋 甜品 咖啡 紐約 蛋糕