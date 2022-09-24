加息期展開 建期買家避免「借盡」 置業家居 2022/09/24 分享： 分享： 【提提你】本港銀行跟隨美國加息，令供樓人士負擔上升，而近期亦接連有樓花盤因建築期間的惡劣天氣，及因疫情影響而施工人手不足、建築及裝修材料運送延誤等，被迫延遲交樓3至7個月，打亂買家部署，若買家採建築期 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 第四季入伙潮 涉4,500伙 預租盤試水溫 最平$1.6萬住全新2房 今日 第四季入伙潮 涉4,500伙 預租盤試水溫 最平$1.6萬住全新2房 將軍澳LP 10季內規模最大入伙盤 2房叫租$1.6萬起 今日 將軍澳LP 10季內規模最大入伙盤 2房叫租$1.6萬起 黃竹坑晉環現約120伙放租 4房叫租$6.8萬起 今日 黃竹坑晉環現約120伙放租 4房叫租$6.8萬起 東九龍KOKO HILLS業主叫租進取 較同區屋苑貴逾35% 今日 東九龍KOKO HILLS業主叫租進取 較同區屋苑貴逾35% 你可能感興趣 第四季入伙潮 涉4,500伙 預租盤試水溫 最平$1.6萬住全新2房 今日 01:00 第四季入伙潮 涉4,500伙 預租盤試水溫 最平$1.6萬住全新2房 將軍澳LP 10季內規模最大入伙盤 2房叫租$1.6萬起 今日 01:00 將軍澳LP 10季內規模最大入伙盤 2房叫租$1.6萬起 黃竹坑晉環現約120伙放租 4房叫租$6.8萬起 今日 01:00 黃竹坑晉環現約120伙放租 4房叫租$6.8萬起 最新專欄文章 更多 第四季入伙潮 涉4,500伙 預租盤試水溫 最平$1.6萬住全新2房 今日 第四季入伙潮 涉4,500伙 預租盤試水溫 最平$1.6萬住全新2房 東九龍KOKO HILLS業主叫租進取 較同區屋苑貴逾35% 今日 東九龍KOKO HILLS業主叫租進取 較同區屋苑貴逾35% 黃竹坑晉環現約120伙放租 4房叫租$6.8萬起 今日 黃竹坑晉環現約120伙放租 4房叫租$6.8萬起 將軍澳LP 10季內規模最大入伙盤 2房叫租$1.6萬起 今日 將軍澳LP 10季內規模最大入伙盤 2房叫租$1.6萬起 獨家 - 專訪宏利投管陳致洲 港股末季迎三道曙光 2022/09/19 專訪宏利投管陳致洲 港股末季迎三道曙光 天氣 銀行