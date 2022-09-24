加息期展開 建期買家避免「借盡」

【提提你】本港銀行跟隨美國加息，令供樓人士負擔上升，而近期亦接連有樓花盤因建築期間的惡劣天氣，及因疫情影響而施工人手不足、建築及裝修材料運送延誤等，被迫延遲交樓3至7個月，打亂買家部署，若買家採建築期

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