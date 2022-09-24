將軍澳LP 10季內規模最大入伙盤 2房叫租$1.6萬起

由南豐及港鐵發展的將軍澳日出康城LP10，將於下月底落成，為第四季入伙新盤中規模最大，利嘉閣資深聯席董事羅志雄表示，由於業主尚未收樓，市場上暫未錄得預租成交個案，現時約有50個放租盤，每呎叫租約$36

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