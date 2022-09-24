黃竹坑晉環現約120伙放租 4房叫租$6.8萬起

由路勁及港鐵等發展的黃竹坑港島南岸晉環，可望於年底入伙，雖然離入伙期尚有一段時間，但市場上已陸續有放租盤出現，美聯高級分區營業經理楊家俊稱，該盤現有約120個放租盤，並以1房及2房戶為主，月租叫價由$

...