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東九龍KOKO HILLS業主叫租進取 較同區屋苑貴逾35%

置業家居 2022/09/24

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由會德豐發展的九龍東KOKO HILLS及KOKO RESERVE延遲至今年12月入伙，故現時放租單位不多，但整體叫租水平仍然進取，較鄰近的麗港城及滙景花園高出約三成半或以上。

美聯助理聯席董事曾偉堯表

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欄名 : 封面故事

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