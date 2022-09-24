東九龍KOKO HILLS業主叫租進取 較同區屋苑貴逾35%

由會德豐發展的九龍東KOKO HILLS及KOKO RESERVE延遲至今年12月入伙，故現時放租單位不多，但整體叫租水平仍然進取，較鄰近的麗港城及滙景花園高出約三成半或以上。

美聯助理聯席董事曾偉堯表

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