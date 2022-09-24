  • 27°C
香港時間 : 2022924日 (週六) 02:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

第四季入伙潮 涉4,500伙 預租盤試水溫 最平$1.6萬住全新2房

置業家居 2022/09/24

分享：

分享：

疫情打擊新盤建築步伐，部分項目延遲入伙，令第四季有12個新樓落成，涉及逾4,500伙，主要集中於將軍澳日出康城、東九龍及黃竹坑，由於單位尚未「收鎖匙」，截至21日（周二）仍未錄得預租之餘，最平叫租由$

...

欄名 : 封面故事

相關文章

加息期展開 建期買家避免「借盡」
今日
加息期展開 建期買家避免「借盡」
將軍澳LP 10季內規模最大入伙盤 2房叫租$1.6萬起
今日
將軍澳LP 10季內規模最大入伙盤 2房叫租$1.6萬起
黃竹坑晉環現約120伙放租 4房叫租$6.8萬起
今日
黃竹坑晉環現約120伙放租 4房叫租$6.8萬起
東九龍KOKO HILLS業主叫租進取 較同區屋苑貴逾35%
今日
東九龍KOKO HILLS業主叫租進取 較同區屋苑貴逾35%

你可能感興趣

加息期展開 建期買家避免「借盡」
今日 01:00
加息期展開 建期買家避免「借盡」
將軍澳LP 10季內規模最大入伙盤 2房叫租$1.6萬起
今日 01:00
將軍澳LP 10季內規模最大入伙盤 2房叫租$1.6萬起
黃竹坑晉環現約120伙放租 4房叫租$6.8萬起
今日 01:00
黃竹坑晉環現約120伙放租 4房叫租$6.8萬起

最新專欄文章 更多

東九龍KOKO HILLS業主叫租進取 較同區屋苑貴逾35%
今日
東九龍KOKO HILLS業主叫租進取 較同區屋苑貴逾35%
黃竹坑晉環現約120伙放租 4房叫租$6.8萬起
今日
黃竹坑晉環現約120伙放租 4房叫租$6.8萬起
將軍澳LP 10季內規模最大入伙盤 2房叫租$1.6萬起
今日
將軍澳LP 10季內規模最大入伙盤 2房叫租$1.6萬起
加息期展開 建期買家避免「借盡」
今日
加息期展開 建期買家避免「借盡」
獨家 - 專訪宏利投管陳致洲 港股末季迎三道曙光
2022/09/19
專訪宏利投管陳致洲 港股末季迎三道曙光
豪宅 物業出租

下一篇文章

加息期展開 建期買家避免「借盡」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？