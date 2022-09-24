第四季入伙潮 涉4,500伙 預租盤試水溫 最平$1.6萬住全新2房

疫情打擊新盤建築步伐，部分項目延遲入伙，令第四季有12個新樓落成，涉及逾4,500伙，主要集中於將軍澳日出康城、東九龍及黃竹坑，由於單位尚未「收鎖匙」，截至21日（周二）仍未錄得預租之餘，最平叫租由$

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