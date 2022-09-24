加息期殺到 第四季樓價或再跌5% 置業家居 2022/09/24 分享： 分享： 美國聯儲局一如預期加息，於本港周四（22日）凌晨宣布加息達0.75厘，符合市場預期，隨着港美持續拉闊，多間主要銀行隨即上調最優勢利率0.125息，意味本港正式踏入加息期，在供樓人士負擔增加下，有業界預 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 Club Victoria雙會所設計 設6大享樂主題區 2022/09/10 Club Victoria雙會所設計 設6大享樂主題區 啟德維港1號開放現樓示位 3房飽覽內港海景 2022/09/10 啟德維港1號開放現樓示位 3房飽覽內港海景 交樓質素高 僅地板及鋪磚需再執修【獲94分】 2022/08/27 交樓質素高 僅地板及鋪磚需再執修【獲94分】 瓏珀山山景3房 2022/08/27 瓏珀山山景3房 瓏珀山暫僅2伙放租 議價空間少 逾千呎3房叫租$4.5萬起 2022/08/27 瓏珀山暫僅2伙放租 議價空間少 逾千呎3房叫租$4.5萬起 加息 梁志堅 施永青 王美鳳 上車盤 放盤 移民 銀行