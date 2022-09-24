加息期殺到 第四季樓價或再跌5%

美國聯儲局一如預期加息，於本港周四（22日）凌晨宣布加息達0.75厘，符合市場預期，隨着港美持續拉闊，多間主要銀行隨即上調最優勢利率0.125息，意味本港正式踏入加息期，在供樓人士負擔增加下，有業界預

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