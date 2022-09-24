黃竹坑晉環開放現樓示範作 1,292呎北歐風複式 擁遊艇會景

路勁及港鐵等合作發展的黃竹坑港島南岸晉環，日前向外界開放現樓示範單位，當中包括1A座35樓及36樓C室，屬連裝修經改動複式單位，實用面積1,292平方呎，原則4房1套連工人套房、儲物室及衣帽間，發展商

...