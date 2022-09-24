黃竹坑晉環開放現樓示範作 1,292呎北歐風複式 擁遊艇會景 置業家居 2022/09/24 分享： 分享： 路勁及港鐵等合作發展的黃竹坑港島南岸晉環，日前向外界開放現樓示範單位，當中包括1A座35樓及36樓C室，屬連裝修經改動複式單位，實用面積1,292平方呎，原則4房1套連工人套房、儲物室及衣帽間，發展商 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 黃竹坑晉環下周二加推共160伙 開放式折實$886.9萬起入場 2022/09/17 黃竹坑晉環下周二加推共160伙 開放式折實$886.9萬起入場 粉嶺北ONE INNOVALE – Bellevue首批83伙 折實最平$306.8萬起 2022/09/17 粉嶺北ONE INNOVALE – Bellevue首批83伙 折實最平$306.8萬起 天水圍Wetland Seasons Bay 3期 首推78伙 折實價$496.8萬起 2022/09/17 天水圍Wetland Seasons Bay 3期 首推78伙 折實價$496.8萬起 Wetland Seasons Bay 3期部署下周開價 參考同系前兩期造價水平 2022/09/10 Wetland Seasons Bay 3期部署下周開價 參考同系前兩期造價水平 屯門飛揚第1期累沽207伙套現$11.5億 夥經絡推首年2.75厘按揭 2022/09/10 屯門飛揚第1期累沽207伙套現$11.5億 夥經絡推首年2.75厘按揭 一手市場 晉環