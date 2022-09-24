【推介3】Panasonic全新旗艦機 包括77吋4K智能電視 置業家居 2022/09/24 分享： 分享： 本周三（21日），日本Panasonic宣布今年10月起，將調高約120款家電及電池的出貨價格，主要涵蓋吸塵器、洗碗碟機及傳真機零件等，調整幅度介乎約2%至45%。加價原因包括半導體零件短缺外，原料及 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居頭條 相關文章 旗艦級影音設備 視聽娛樂新篇章 今日 旗艦級影音設備 視聽娛樂新篇章 【推介2】Sony BRAVIA XR智能電視 A95K超智能處理器 今日 【推介2】Sony BRAVIA XR智能電視 A95K超智能處理器 你可能感興趣 旗艦級影音設備 視聽娛樂新篇章 今日 01:00 旗艦級影音設備 視聽娛樂新篇章 【推介2】Sony BRAVIA XR智能電視 A95K超智能處理器 今日 01:00 【推介2】Sony BRAVIA XR智能電視 A95K超智能處理器 最新專欄文章 更多 旗艦級影音設備 視聽娛樂新篇章 今日 旗艦級影音設備 視聽娛樂新篇章 【推介2】Sony BRAVIA XR智能電視 A95K超智能處理器 今日 【推介2】Sony BRAVIA XR智能電視 A95K超智能處理器 FIND－Design Fair Asia 2022創意交鋒 打開亞洲設計之門 2022/09/17 FIND－Design Fair Asia 2022創意交鋒 打開亞洲設計之門 【推介三】Compasso d'Oro Award展區 雲集意大利得獎作 2022/09/17 【推介三】Compasso d'Oro Award展區 雲集意大利得獎作 【推介二】意大利Boffi廚櫃 結合50%回收物料 2022/09/17 【推介二】意大利Boffi廚櫃 結合50%回收物料 家電 影音器材 Panasonic 消費資訊