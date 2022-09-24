【推介3】Panasonic全新旗艦機 包括77吋4K智能電視

本周三（21日），日本Panasonic宣布今年10月起，將調高約120款家電及電池的出貨價格，主要涵蓋吸塵器、洗碗碟機及傳真機零件等，調整幅度介乎約2%至45%。加價原因包括半導體零件短缺外，原料及

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