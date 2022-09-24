駿洋邨 姆明生活館 置業家居 2022/09/24 分享： 分享： 駿洋邨化身姆明生活館！設計師Alvin Cheng為退休夫婦重新打造400呎駿洋邨一房單位，梳化旁的多功能偏廳，更以香港人最愛的儲物地台設計，兼具客房功能。以訂造傢俬為主的新居，特別加入玫瑰金不銹鋼裝 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 設計‧家 最新專欄文章 更多 480呎住一家四口 主人房建閣樓 2個女兒各擁獨立空間 2022/09/17 480呎住一家四口 主人房建閣樓 2個女兒各擁獨立空間 舊樓大翻新多功能電視櫃 巧妙隱藏工人房 2022/09/10 舊樓大翻新多功能電視櫃 巧妙隱藏工人房 恆安邨 雲石顯氣派 2022/09/03 恆安邨 雲石顯氣派 對比色主題 沉穩簡約 為愛鳥打造專屬玻璃房 2022/08/27 對比色主題 沉穩簡約 為愛鳥打造專屬玻璃房 214呎迷你戶打造地台連閣樓 儲物活動空間大增 2022/08/20 214呎迷你戶打造地台連閣樓 儲物活動空間大增 駿洋邨 裝修設計 家具 建材 公屋 退休