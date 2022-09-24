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駿洋邨 姆明生活館

置業家居 2022/09/24

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駿洋邨化身姆明生活館！設計師Alvin Cheng為退休夫婦重新打造400呎駿洋邨一房單位，梳化旁的多功能偏廳，更以香港人最愛的儲物地台設計，兼具客房功能。以訂造傢俬為主的新居，特別加入玫瑰金不銹鋼裝

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欄名 : 設計‧家

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