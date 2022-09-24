活化珊瑚行動 保育海洋生態 重建深水灣珊瑚礁

全球暖化除了影響人類生活，對海底世界亦帶來重大危機，如面臨白化的珊瑚礁。信和集團、香港創新基金聯同香港海洋公園、本地初創企業archiREEF及香港富麗敦海洋公園酒店，攜手推動香港首個跨界別合作的「活

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