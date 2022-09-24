嘉道理農場蝴蝶風鈴裝置展 本地藝術家創作環保風鈴 副刊版 2022/09/24 分享： 分享： 蘭花與風鈴，如蝴蝶般在大自然中翩翩起舞。嘉道理農場請來本地藝術家山有文西（吳曼詩），利用自然及環保素材製作出超過60個畫有香港不同蝴蝶品種的風鈴，在蘭花谷及白理桃蘭花保育園展出。 是次蝴蝶風鈴裝置以「蟲 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 奧海城舉行泰國節2022 大送泰國酒店機票、旅遊禮券及Staycation套票 2022/09/03 奧海城舉行泰國節2022 大送泰國酒店機票、旅遊禮券及Staycation套票 國際旅遊展一連三天會展舉行 有獎活動贏機票住宿 2022/08/20 國際旅遊展一連三天會展舉行 有獎活動贏機票住宿 AirAsia宣布7月復航 香港至吉隆坡票價$988起 2022/06/14 AirAsia宣布7月復航 香港至吉隆坡票價$988起 布吉旅遊套票$499包4晚酒店 送HK Express現金劵及1天專車遊 2022/05/27 布吉旅遊套票$499包4晚酒店 送HK Express現金劵及1天專車遊 韓國6月1日開關 重新開放旅遊簽證申請 2022/05/24 韓國6月1日開關 重新開放旅遊簽證申請 大埔 繪畫 大自然 綠色生活 蝴蝶 蘭花 嘉道理農場 天氣