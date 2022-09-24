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嘉道理農場蝴蝶風鈴裝置展 本地藝術家創作環保風鈴

副刊版 2022/09/24

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蘭花與風鈴，如蝴蝶般在大自然中翩翩起舞。嘉道理農場請來本地藝術家山有文西（吳曼詩），利用自然及環保素材製作出超過60個畫有香港不同蝴蝶品種的風鈴，在蘭花谷及白理桃蘭花保育園展出。

是次蝴蝶風鈴裝置以「蟲

...

欄名 : 旅事通

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