Sub-Zero ╳ 木工藝術 訂製獨一無二手工門板

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置業家居 2022/09/24

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雪櫃作為家居中的重要成員，當然要慎重選擇，而市面上雪櫃款式愈來愈多，除了考慮其技術、功能之外，其外形亦不可忽視，有沒有想過雪櫃不止收藏在廚房，亦可成為家中一件裝飾品？

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欄名 : 家‧藝術

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