本港加息周期正式啟動 料全年樓價累跌10% 置業家居 2022/09/24 分享： 分享： 美國聯儲局於本周四宣布加息0.75厘後，本港各大銀行分別宣布跟隨加息，結束本港近3年的最優惠利率（P）維持不變日子，本港亦正式進入加息周期。 各大銀行包括滙豐、恒生、中銀均宣布上調最優惠利率（P） ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 利淡消息湧現 「買樓即賺」神話逐漸破滅 2022/09/17 利淡消息湧現 「買樓即賺」神話逐漸破滅 本港樓價全面回落 料全年至少跌一成 2022/09/10 本港樓價全面回落 料全年至少跌一成 無懼樓市轉角積極推盤 發展商貼市價開售搶購買力 2022/09/03 無懼樓市轉角積極推盤 發展商貼市價開售搶購買力 疫情反覆恐再收緊防疫 發展商貼市開售盡吸客 2022/08/27 疫情反覆恐再收緊防疫 發展商貼市開售盡吸客 利淡因素夾擊 低價蝕讓成交頻現 2022/08/20 利淡因素夾擊 低價蝕讓成交頻現 加息 樓價 二手市場 銀行