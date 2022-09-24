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本港加息周期正式啟動 料全年樓價累跌10%

置業家居 2022/09/24

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美國聯儲局於本周四宣布加息0.75厘後，本港各大銀行分別宣布跟隨加息，結束本港近3年的最優惠利率（P）維持不變日子，本港亦正式進入加息周期。

各大銀行包括滙豐、恒生、中銀均宣布上調最優惠利率（P）

...

撰文 : 駱婉珊

欄名 : 編者的話

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