CCL最新報169.93點 連挫10周 創四年半新低

中原城市領先指數（CCL）按周跌0.79%，連挫10周，最新報169.93點（根據9月12日至9月18日簽訂的正式買賣合約，8月29日至9月4日簽訂的臨時買賣合約計算），重返約4年半以來的低位。

本周4

...