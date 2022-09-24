CCL最新報169.93點 連挫10周 創四年半新低 置業家居 2022/09/24 分享： 分享： 中原城市領先指數（CCL）按周跌0.79%，連挫10周，最新報169.93點（根據9月12日至9月18日簽訂的正式買賣合約，8月29日至9月4日簽訂的臨時買賣合約計算），重返約4年半以來的低位。 本周4 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 CCL 9周累跌5.4% 短期支持位170點 2022/09/17 CCL 9周累跌5.4% 短期支持位170點 CCL連降8周 報171.83點 九龍樓價跌破2019年低位 2022/09/10 CCL連降8周 報171.83點 九龍樓價跌破2019年低位 CCL按周續跌0.8% 連降7周 創3年半新低 2022/09/03 CCL按周續跌0.8% 連降7周 創3年半新低 CCL連跌6周 創近兩年半新低 2022/08/27 CCL連跌6周 創近兩年半新低 樓價續尋底 CCL短期下試170點 2022/08/20 樓價續尋底 CCL短期下試170點 CCL 中原地產